“The Last of Us”: la serie que adapta el exitoso videojuego ya tiene fecha de estreno

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una de las ficciones más esperadas por los fanáticos de las historias postapocalípticas y los amantes de los videojuegos es The Last of Us. Desde que se anunció la producción de la serie, la expectativa ha ido en aumento, sobre todo tras darse a conocer los primeros avances hace unas semanas, donde se ve a Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles de Joel y Ellie respectivamente. El primer episodio se lanzará el 15 de enero.

Por Infobae

Según la sinopsis oficial, la historia “tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”.

Lo que se ha visto hasta el momento en los adelantos sugiere que la adaptación televisiva será lo más cercana posible al videojuego de PlayStation en que se basa. Sin embargo, HBO dejó claro que ejecutará algunos cambios como, por ejemplo, la inclusión de un personaje nuevo que será interpretado por la protagonista de Yellowjackets, Melanie Lynskey. Según lo revelado por la compañía, será “líder despiadada de un movimiento revolucionario en Kansas City”.

Además, contará con actores invitados como Graham Greene y Elaine Miles, quienes darán vida a Marlon y Florence, una “pareja casada que sobrevive sola en el desierto del Wyoming postapocalíptico”.

La historia se desarrolla en un mundo devastado por un mortal virus que ha diezmado a la población mundial. El protagonista es Joel (Pedro Pascal), un hombre de mediana edad que se convierte en un especialista en entregas cuando la pandemia le arrebata todo. Él tendrá que acompañar a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente de 15 años, en un peligroso viaje que podría tener como objetivo la salvación de la humanidad.

The Last of Us sigue a estos dos personajes mientras cruzan un apocalíptico Estados Unidos donde tendrán que invadir a los violentos infectados. Al mismo tiempo, deberán luchar contra otros sobrevivientes humanos que, a diferencia de ellos, no poseen las mismas buenas intenciones.

El primer avance se lanzó en septiembre y en solo 90 segundos mostró una mezcla sombría y emocionante de algunos de los momentos más icónicos del videojuego. Está protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Otros miembros del reparto incluyen a Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Storm Reid como Riley, Anna Torv como Tess, Merle Dandridge como Marlene, Gabriel Luna como Tommy (hermano de Joel) y Nick Offerman como Bill.

Antes de que llegue esta serie a HBO Max, puedes disfrutar de la actuación de Pascal en las dos temporadas de The Mandalorian en Disney+.