Para romper con la cultura laboral de gente tóxica, la generación Z se reinventa con nuevos empleos para no ser “esclavos”

ISaiah Thomas tenía solo 7 años en 2008, pero tenía la edad suficiente para comprender que su familia estaba pasando por dificultades. Se dio cuenta de que sus padres estaban menos cerca: se iban directamente a dormir una vez que llegaban a casa del trabajo y salían por la puerta a primera hora de la mañana. Se veían obligados a hacer turnos adicionales en el trabajo para llegar a fin de mes, y la falta de tiempo para la familia dejó una impresión en Thomas. “Eso me impactó porque mis padres trabajaban para ganarse la vida y vivíamos de cheque en cheque”, dijo. “Y personalmente creo que todos nosotros en la Generación Z, cuando experimentamos eso con nuestros padres, pensamos: ‘A la mierda con eso. No queremos seguir pasando por eso'”.

Como un joven negro que trabaja para organizar un almacén de Amazon en Alabama, Thomas tiene mucho trabajo por delante. Pero está comprometido a mejorar su lugar de trabajo y garantizar que las generaciones futuras no tengan que perder tiempo con sus padres debido a las presiones laborales. No está solo en su activismo. Hay una ola creciente de organizadores laborales y reformadores veinteañeros que han estado trabajando horas extras en todo el país para cambiar el lugar de trabajo. Los trabajadores nacidos entre 1997 y 2012 han alcanzado la mayoría de edad en un momento en que los títulos universitarios ya no prometen estabilidad laboral y la ansiedad económica es alta .

Más que cualquier otra generación, estos nuevos integrantes de la fuerza laboral priorizan el trato justo en el trabajo y se niegan a someterse a normas corporativas explotadoras u obsoletas. Y ahora, la Generación Z está recurriendo a la organización como una forma de enfrentarse a los jefes corporativos. Las campañas sindicales recientes en varios lugares de trabajo como Starbucks, Amazon, Home Depot, Minor League Baseball e incluso en el Star Garden Topless Dive Bar de North Hollywood han involucrado a trabajadores de la Generación Z, y algunos han sido dirigidos directamente por la Generación Z.

Llega un punto en el que ya es suficiente

Internet está repleto de artículos que se preocupan por el supuesto disgusto de la Generación Z por las “normas” en el lugar de trabajo, pero los trabajadores jóvenes no son flojos, tienen derecho ni están dispuestos a holgazanear: simplemente eligen rechazar algunas de las prácticas que las generaciones anteriores se vieron obligadas a seguir. aceptar. Las encuestas han encontrado que los Gen Zers son menos propensos que sus mayores a estar de acuerdo con largas horas , jefes autoritarios o la falta de límites entre lo personal y lo profesional. En cambio, esta nueva ola de trabajadores está rechazando activamente los comportamientos que hacen que el lugar de trabajo sea un ambiente tóxico.

“Cuando comencé en Starbucks, nunca entendí por qué tenía que lidiar con el trato que recibía”, Laila Dalton, una estudiante universitaria de 20 años que fue despedida de Starbucks a principios de este año después de organizar un sindicato en su tienda. me dijo. “Creo que mi generación finalmente está comenzando a darse cuenta de que no importa si estás en la industria alimentaria, el comercio minorista, la construcción, la atención médica, etc., todos merecemos tener condiciones de trabajo más saludables”.

Cuando Dalton se quejaba de que le faltaban el respeto en el trabajo o de la prevalencia de malas condiciones laborales, los demás hacían caso omiso de sus preocupaciones y decían: “Es la industria alimentaria. ¿Qué esperas?”. Pero ella y sus compañeros de la Generación Z no están preparados para aceptar ese modo de pensar. Una encuesta reciente de la Sociedad Nacional de Académicos de Escuelas Secundarias de 11,000 personas en edad de asistir a la escuela secundaria y la universidad encontró que las prioridades más altas de la Generación Z al elegir un empleador eran el trato justo de todos los empleados (de todos los géneros y razas), seguido de la calidad de vida, el empleador flexibilidad y responsabilidad social corporativa. También es más probable que dejen trabajos que no satisfacen sus necesidades y encuentren un empleo mejor pagado en otro lugar (aunque no son los únicos en esa propensión;Gallup apodó a los millennials como “la generación que salta de trabajo”). En pocas palabras, los trabajadores jóvenes quieren algo mejor que lo que tenían sus padres y no tienen miedo de buscarlo. La creadora de contenido Jade Carson, de 22 años, le dijo a Terry Nguyen de Vox : “Quiero estar en un puesto en el que pueda crecer profesional y personalmente. No quiero estar estresado, deprimido o esperando siempre a que termine”.

