Juicio contra Claudia Díaz, la enfermera de Chávez, ya tiene fecha de reanudación

El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, se reanudará el próximo lunes 21 de noviembre, así lo informó el periodista de The Associated Press Joshua Goodman.

“El juicio penal de la ex tesorera de Venezuela Claudia Díaz y su esposo se retrasó unas semanas. Ahora listo para comenzar el 21 de noviembre en la sala de audiencias de Ft. Lauderdale”, dijo en su cuenta de Twitter.

“La pareja está acusada de lavado de dinero vinculado a contratos de moneda falsos en PDVSA, supuestamente otorgados a través de sobornos”, reiteró Goodman.

Criminal trial of ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz and her husband pushed back a few weeks.

Now set to begin Nov. 21 in Ft. Lauderdale courtroom.

The couple is accused of money laundering tied to bogus @PDVSA currency contracts allegedly awarded via bribes. pic.twitter.com/BtbFYcHXSZ

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 4, 2022