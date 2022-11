Corpoelec va a cobrarle a los zulianos… ¡por los años que los han dejado sin luz!

Luego de cuatro años del apagón nacional que dejó el país a oscuras por más de una semana, este sábado Corpoelec anunció para el estado Zulia el “Plan Borrón y Cuenta Nueva” con un “mecanismo de pago único por los años de deuda para el período 2018 – 2022”.

Corresponsalía lapatilla.com

Aún no han revelado el monto a cancelar para obtener dicha solvencia . El método de pago que se anuncia en medio de un servicio pésimo y deficiente que ha dañado por lo menos un electrodoméstico por hogar zuliano, según el reporte del comité de afectados en la región .

El anuncio de esta campaña lo hizo la empresa eléctrica a través de su cuenta en Instagram “A partir de hoy inicia en el estado Zulia el Plan Borrón y Cuenta Nueva, como parte de nuestra campaña Comunicacional Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia“, con el mecanismo de pago único por los años de deuda para el período 2018 – 2022”.

Notificaron que el plan lo aplicarán en un lapso de 60 días, “tiempo estipulado para actualizar los datos y obtener la solvencia”.

La medida ha causado malestar en la colectividad zuliana. Olga Paz dijo que no es posible que pretendan cobrar por un servicio que es tan “malo”, los bajones (fluctuaciones de electricidad) siguen a la orden del día.

“Cómo voy a pagar por un servicio que no es fijo y de paso, quién me paga la nevera, aire, TV y la plancha que se me dañaron producto de los bajones, no señor me niego, que mejoren el servicio y allí hablamos“, acotó.

Indicaron que para ello, habilitaron la página web www.corpoelec.gob.ve, donde los usuarios podrán obtener su solvencia a través del “Borrón y Cuenta Nueva“.

Expresaron que desplegarán 50 stands en los diferentes espacios públicos del Zulia para dar facilidad de pago del servicio a través de puntos de venta.