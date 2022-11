Las limitaciones de Bravos y su debut con Tiburones en la Lvbp: Ronald Acuña Jr. lo cuenta todo (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Deportes

El pelotero estelar de los Bravos de Atlanta y hoy jugador franquicia de los Tiburones de La Guaira, Ronald Acuña Jr. ofreció todos los detalles acerca de su debut en la temporada 2022-23 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Lucho Suárez // lapatilla.com // Videos cortesía de Guillermo Liñares

El venezolano, quien ya viste el uniforme del conjunto escualo, tuvo un encuentro con periodistas deportivos en pleno terreno de juego del Estadio Universitario de la UCV durante su entrenamiento con la divisa del Litoral la mañana de este domingo 6 de noviembre.

“Es un sueño hecho realidad, tanto para mí como para la afición de Venezuela“, celebró “el abusador” su llegara a la pelota venezolana.

Acuña Jr. expresó que se encuentra al “200%” tras su lesión en la rodilla.

Asimismo, reveló que su debut en la temporada actual depende de él. “El momento lo decido yo (…) quiero debutar el 23 de noviembre allá abajo en el Fórum (de La Guaira) y gracias a Dios estoy saludable“, dijo.

Sobre la cantidad de juegos permitidos por su divisa en las Grandes Ligas, Bravos de Atlanta, la cual se comentó en un principio que serían cinco, el oriundo de La Sabana dejó abierta la posibilidad de disputar más encuentros.

“Solo son cinco juegos, pero ellos no me han dado limitaciones, solo me dijeron que jugara de DH (bateador designado). Todavía no he pedido más partidos porque no he comenzado a jugar, cuando comience a jugar yo les comento eso“, sentenció Acuña.

En la campaña actual, Tiburones de La Guaira comparte la cima del campeonato con Leones del Caracas (al momento de publicar esta nota).