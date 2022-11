“Los Montaner”: Camilo y Evaluna se divierten contestando sobre su familia en su llegada a Disney+

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los jóvenes papás se rieron mucho y bromearon dando a conocer detalles y curiosidades de los demás integrantes del clan Montaner el día del estreno de la serie documental

Camilo y Evaluna son una de las parejas jóvenes, queridas y admiradas de la farándula a nivel regional. Todo por la sensibilidad que demuestran en sus personalidades y sobre todo por el amor con el que se tratan. Ella es la hija de una de las figuras más reconocidas de la música latina, Ricardo Montaner. Y él, uno de los cantantes colombianos que ha surgido con bastante rapidez en su industria, llegando a hacer duetos incluso con Shakira y otras estrellas internacionales de renombre. Ambos jóvenes, exitosos y convertidos en papás hace meses atrás -abril- tienen un hijo llamada Índigo al que le dedicaron una canción con su nombre.

Por Infobae

Hoy, Camilo, Evaluna y en general la familia Montaner están de celebración porque se estrenó en Disney+ su docu-reality esperado por muchos, Los Montaner. Al respecto, Infobae estuvo con ellos, quienes bromearon mucho acerca de los secretos de la familia y sobre quien es quien en la familia.

Comenzando las preguntas de la mini entrevista, se le consultó a los chicos sobre quién de los Montaner llora por todo. Estas fueron sus respuesta: “Stef”, dijo Evaluna. “Ricky”, dio a conocer Camilo. Pero luego se pusieron de acuerdo y concordaron que definitivamente la argentina Stefanía Roitman se lleva la corona. “Son el uno para el otro”, volvió a decir Camilo, mientras su esposa lo reafirmó expresando que Ricky está llorando un montón, más que nunca. Al final el colombiano bromea diciendo que debido a ello, Ricky los tiene preocupados un poco.

También se les curioseó acerca de quién es más probable que se enoje después de un juego de mesa. Entonces, la hija menor de Ricardo Montaner comenzó a reírse de forma jocosa, mientras Camilo daba ese título a la colombiana esposa de Mau, Sara Escobar. Pero Evaluna no paraba de reír mientras daba su voto para Camilo. A eso, sin poder creerlo, él manifestó: “Ay Evaluna, me voy. Me voy y no me vuelves a ver en tu vida”. Al final se pusieron de acuerdo y Sara ganó la corona en la graciosa disputa

.Otras curiosidades fueron sobre quién es la mala influencia de la familia y, según ellos, definitivamente Ricky fue el ganador. Al final, la famosa pareja envió una invitación a todos sus seguidores y suscriptores de la plataforma de Disney, expresando: “Si quieren conocernos un poquito más, no pueden perderse Los Montaner, en Disney+”.

Los Montaner se adentra en la intimidad de esta particular y famosa familia, para dar a conocer su vida y revelar su cotidianidad llena de desafíos, conflictos y un poco más. Con este pretenden mostrar verdaderamente quienes son y cómo equilibran sus carreras con sus vidas personales y familiares. La producción cuenta con la participación de Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna, Stefi, Sara y Camilo. Estrenó hoy 9 de noviembre en Disney+.

Los cinco primeros capítulos de la serie documental ya están disponibles en Disney+.