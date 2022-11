“Tuvimos suerte”: el momento en que un gran tiburón saltó encima de un barco de pesca

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ocurrió el 5 de noviembre en un bote de Churchys Charter NZ que había salido a la mar supervisado por Ryan Churches junto a cinco pasajeros en la costa de Whitianga, Nueva Zelanda. Después de que el tiburón quedara enganchado en un sedal, el escualo salió volando del agua y se estrelló contra la cubierta.

Por ABC

“Les dije a los clientes: Si salta al bote, apártense”, contó Churches al ‘New Zealand Herald’. “Da la casualidad de que unos 30 segundos después saltó sobre el bote. Fue una locura. Todos estábamos mirando y cambió de dirección repentinamente… simplemente y nos asustamos mucho”.

Hay dos tipos de tiburones mako, de aleta corta y de aleta larga. Ambos se encuentran en aguas templadas de todo el mundo. El tiburón de Nueva Zelanda, que se estimó en unos tres metros de largo y 150 kilos, pasó alrededor de dos minutos dando vueltas en la proa del barco.

“Tuvimos suerte de que estaba en la parte delantera del bote. Tuvimos suerte de que no entró en la parte trasera del bote, de lo contrario podría ser una historia muy diferente”, contó Churches.

I interrupt your news feed with this video of a shark landing on a fishing vessel in New Zealand. Yeah. Terrifying.

? ??

(Credit: Churchys Charters NZ via Storyful) pic.twitter.com/ZQyHMA9bDx

— Josh Breslow (@JoshBreslowTV) November 10, 2022