Escalofriante historia de una maestra de catecismo que asesinó a la mejor amiga de su hija en EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La inocencia de una niña impidió que pudiera darse cuenta de que su peor enemiga era una maestra de catecismo, quien cubrió sus verdaderas intenciones con una solapa de engaños y mentiras manipuladoras que lograron ocultar su sanguinario objetivo.

Por El Tiempo

El 27 de marzo de 2009 se dio a conocer la noticia de uno de los asesinatos que más conmocionó a los ciudadanos de los Estados Unidos. Se trató del caso de Sandra Cantú, una pequeña de tan solo 8 años de edad, que fue masacrada por la mamá de su mejor amiga, Madison.

Melissa Huckaby era docente de una escuela dominical de Tracy, California, y madre soltera de la mejor amiga de la víctima, lo cual atrajo la atención de todos los medios, vecinos y conocidos de la mujer, ya que todos se preguntaron cómo había sido posible que por su mente pasara la idea de haberle hecho daño a una pequeña e inofensiva niña.

Melissa Huckaby kidnapped and murdered 8 year old Sandra Cantu in 2009. Why did she do it? Attention? Jealousy? Munchausen’s?

.

.

.#sandracantu #tracycalifornia #truecrimecommunity #podience #orbitaljigsaw #ladypodsquad #podernfamily pic.twitter.com/YwrqibEzU4

— Killafornia Dreaming ??? (@killaforniapod) March 20, 2018