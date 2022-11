Polémica en Qatar: agentes de seguridad amenazaron a equipo de periodistas de TV con destruir su cámara

El cronista danés Rasmus Tantholdt vivió momentos de tensión al ser abordado por guardias locales mientras transmitía desde una plaza pública

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y, junto a los protagonistas, de a poco también van llegando aficionados y periodistas de distintas partes del mundo para cubrir y presenciar el evento.

Por Infobae

Las polémicas por disputar una competencia tan importante en un país marcado por las cuestionables leyes que lo regulan es uno de los temas principales de los que se habla en los últimos días de forma paralela al deporte.

En esta ocasión el reportero Rasmus Tantholdt de TV2 fue amenazado por un grupo de seguridad qatarí mientras transmitía en directo y, tras el desagradable momento que vivió, el Comité Supremo de Qatar tuvo que emitir una disculpa pública.

“¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público”, le preguntaba el periodista danés a los tres sujetos que bajaban de un carrito de golf. El episodio quedó grabado íntegramente ya que el cronista estaba saliendo en vivo desde una plaza de Doha.

“Señor, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos hacerlo? Es un lugar público”, continuaba Tantholdt mientras uno de los qataríes intentaba romper la cámara.

Posteriormente se pudo ver el momento en el que el periodista le presentaba su credencial de prensa a un policía para demostrarle que tenía todos los documentos en regla para trabajar en su país. “Tu puedes romper la cámara, ¿quieres romper la cámara?, le reprochó a uno de los guardias que amenazó con destruirla si seguía filmando.

Tras el desagradable momento que tuvo que vivir, Rasmus Tantholdt publicó la filmación en sus redes sociales y afirmó que, tras viralizarse el episodio a través de Twitter recibieron una disculpa rápida de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo.

Posteriormente, en diálogo con el medio noruego NRK, el cronista en cuestión comentó: “No creo que el mensaje de los altos mandos de Qatar haya llegado a todos los guardias de seguridad”.

“Por lo tanto, se puede argumentar que hay algunos que han entendido mal la situación, pero al mismo tiempo dice mucho sobre cómo es Qatar. Ahí es que te pueden atacar y amenazar cuando informas como un medio libre. Este no es un país libre y democrático. Mi experiencia después de visitar 110 países en el mundo es: cuanto más tienes que esconderte, más difícil es informar desde allí’, sentenció.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022