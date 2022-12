Drew Brees, exestrella de la NFL, compartió mensaje en redes tras video electrizante en Venezuela

Como parte de una campaña publicitaria, la exestrella de la NFL, Drew Brees fue grabado siendo impactado por un rayo en El Catatumbo, cerca de la cuenca del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

lapatilla.com

Seguidores del atleta se mantuvieron en vilo por su estado de salud, sin embargo, horas más tarde comenzaron a surgir los detalles que revelarían la trama detrás del video viral.

“El relámpago debe haber pensado que estaba usando una camiseta de los Falcons, por eso trató de atraparme. Estoy bien”, comentó el ex quarterback de los Saints en sus redes sociales.

The lightning must’ve thought I was wearing a Falcons jersey, that’s why it tried to get me ? I’m fine…Who Dat! https://t.co/lT1L4J0fq4

Más adelante la marca estadounidense compartió un video donde aparece el aclamado jugador.

Time to let you in on a little fun we've had with @drewbrees guys. He's alive and well and "buzzing" for a weekend of free bets. Keep your eyes on our channels all weekend for bet drops for US vs. Netherlands, College Football and NFL. pic.twitter.com/vhnLm5S0Cw

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) December 2, 2022