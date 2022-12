Fijaron fecha para comienzo del juicio en EEUU contra Clíver Alcalá por narcotráfico

Joshua Goodman, periodista de la agencia The Associated Press, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que juicio por narcotráfico contra Clíver Alcalá comenzará el próximo 10 de julio.

“El juicio por drogas para el ex general venezolano Cliver Alcalá está programado para el 10 de julio. @cliver2013

es un feroz opositor de Nicolás Maduro que lideró una rebelión de cuarteles contra el líder socialista. Está acusado de conspirar hace una década con Maduro y otros para contrabandear cocaína a EEUU”, señaló el periodista.

New: Drug trial for ex Venezuela Gen. Cliver Alcala set for July 10.@cliver2013 is a fierce opponent of @NicolasMaduro who led a barracks rebellion against the socialist leader. He is accused of conspiring a decade ago with Maduro and others to smuggle cocaine into the U.S. pic.twitter.com/wWa4Oo7dV1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 2, 2022