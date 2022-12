Raúl de Molina pierde un montón de kilos para verse “como Brad Pitt”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares



El conductor Raúl de Molina es reconocido por la amplia trayectoria que tiene en su carrera artística y, sin duda el programa ‘El Gordo y La Flaca‘ lo ha ayudado tomar más fama en distintas partes del mundo, debido a que se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más reconocidos.

Con información de El Farandi

Sin duda es bastante destacado por todo lo que han logrado en los últimos 24 años de transmisión y, que se puede disfrutar de lunes a viernes a través de la cadena Univision. De Molina ha sido una pieza fundamental durante estas más de dos décadas, mientras que parte del nombre del reconocido espacio de farándula se debe a su contextura.

“Mañana empieza mi sexta semana, he perdido alrededor de 18 libras. Yo sé que la gente no se da cuenta de esto… Cuando yo llegué de la reina de Inglaterra, el cinto en el último de esto no me servía. Esta chaqueta no me servía, ahora me cierra. Ahorita me pongo… como Brad Pitt“, detalló en un video difundido en la cuenta oficial del programa.

A su vez, los comentarios sobre la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos internautas se sintieron en la necesidad de tomarse unos segundos para poder opinar sobre el tema. Además, como suele ser costumbre estuvieron algo divididos, pues algunos usuarios de la plataforma lo felicitaron por decidir cuidar su salud.

Sin embargo, también hubo varias impresiones negativas sobre lo compartido, debido a que consideran que lo ven “igual”, al tiempo que detallaron que posiblemente todo podría ser en su “mente”, mientras que otros se preguntaron que si el motivo de su peso sería por la cantidad de comida que consume diariamente.

“Usted es lindo con sus libritas de más, pero por salud y nos dure muchos años, unas libras menos va a ayudarlo muchísimo”, “Pues lo disimula muy bien”, “Raúl está perdiendo libras desde hace años“, “Esas libras como que se están perdiendo en la mente, yo veo todo igual”, “Estás bello, no des más explicaciones”, “Con más o menos libritas igual te amamos, sigue así que tú puedes”, “Qué bueno Raúl, felicidades por eso”, “Ya cansa con lo mismo y comiendo como puer…“, “Y qué? Si después sube 30 más”, “Tantos años viéndolo y es lo mismo. Será que come mucho?”, “A veces no se puede notar fácilmente, pero la ropa se lo dice a uno“, fueron algunas expresiones que se registraron en el post.