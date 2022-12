Raheem Sterling abandonó la concentración de Inglaterra al enterarse que su familia fue secuestrada

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este domingo la selección de Inglaterra goleó sin problemas a Senegal 3-0 para meterse en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, pero entre tantas noticias positivas destacó una notable ausencia de una de sus máximas estrellas, Raheem Sterling, quien no estuvo disponible para el choque.

Por: El Diario NY

Una vez terminado el partido el DT de Inglaterra, Gareth Southgate, asistió a la conferencia de prensa en el postpartido y uno de las preguntas más recurrentes por parte de los medios de comunicación fue conocer la ausencia de Sterling en el banquillo.

Fue ahí cuando Southgate contó la pesadilla que vivió la familia del extremo del Chelsea, al ser secuestrada por breve tiempo tras un robo masivo en su residencia.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE

— England (@England) December 4, 2022