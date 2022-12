Biden dice que la baloncestista Griner está “a salvo” y  “de camino a casa”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el jueves que la estrella del baloncesto femenino estadounidense Brittney Griner está “de camino a casa” tras ser liberada en Rusia en un canje de prisioneros.

“Está a salvo. Está en un avión. Está de camino a casa”, tuiteó Biden, quien tiene previsto dirigirse en breve a la nación desde la Casa Blanca.

AFP

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022