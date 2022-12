EEUU y Rusia intercambian prisioneros, incluida la baloncestista Brittney Griner

Click to share on Google News (Opens in new window)

Estados Unidos y Rusia intercambian prisioneros, incluida la baloncestista Brittney Griner

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner se encontraba recluida en la colonia penal IK-2 de la región rusa de Mordovia deja impávidos a los habitantes del lugar, conocido como “tierra de las cárceles”.

La doble medalla de oro olímpica fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú en posesión de un vaporizador que contenía un líquido a base de cannabis y en agosto recibió una condena de 9 años de cárcel por “tráfico de drogas”.

Griner, de 32 años, alegó que usaba el producto como analgésico y con autorización de su médico, debido a los dolores provocados por la práctica intensiva del baloncesto.

El caso cobró dimensión geopolítica en el contexto de la crisis entre Moscú y Washington por la ofensiva rusa en Ucrania. Allegados de la deportista afirman que las autoridades rusas quieren usarla en un eventual canje de presos con Estados Unidos.

AFP

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022