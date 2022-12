El técnico de Camerún fue víctima de una cámara oculta cuando criticaba al portero (Video)

La selección de Camerún fue protagonista de un conflicto interno durante el Mundial de Qatar que repercutió tanto en el plantel que al día de hoy sigue generando problemas. Después de quedar eliminado en primera ronda, el combinado africano vuelve a ser noticia por una cámara oculta de la que fue víctima el entrenador Rigobert Song, quien se había peleado con su arquero André Onana en pleno torneo y lo había separado del plantel.

Por Infobae

Justamente, la grabación oculta se hizo para exponer su versión de los hechos. Es que el técnico fue filmado esta semana por un amigo de su hermano: “En el extracto filmado ayer sin mi conocimiento en mi casa por una tercera persona que vino a acompañar a mi hermano mayor, a quien le hablo (en el video) porque quería tener más detalles sobre la destitución del arquero titular de los Leones Indomables en el Mundial de Qatar 2022 en la víspera del encuentro del 28 de noviembre ante Serbia. Lejos estaba de imaginar que mi interlocutor y yo fuéramos filmados con fines ulteriores por la tercera persona que se encontraba a buena distancia de nosotros en mi oficina”, escribió Song en un posteo en Instagram.

En el video en cuestión, el entrenador relata lo ocurrido con su arquero antes del segundo partido, ante Suiza: “Le dije a Onana (el día del partido) que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste’”. El técnico cuenta que el portero del inter se excusó “con un falso problema” para evitar mantener una charla: “A Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo, los líderes del equipo, les hablo, tú, ¿quién eres tú que no te puedo hablar? Dejé de entrenar, pedí a todos que fueran al vestuario”, recuerda por la reunión que quiso armar después de una práctica y a la que se ausentó el arquero.

Ante esto, continuó criticando a Onana: “En el entrenamiento, hace su show. Durante los partidos, juega con riesgos. Le dije ‘Pasa la pelota a los costados, deja de correr riesgos, incluso podemos perder’. Y él me dijo, ‘No quiero hablar contigo, estoy haciendo mi parte’”.

Además, Song se enfureció porque el desplante del guardameta se dio mientras Samuel Eto’o, presidente de la federación de Camerún, estaba en la grada viendo la práctica y lo criticó porque no sólo se negó a formar parte de la reunión con sus compañeros sino porque además aprovechó para reunirse con el ex jugador del Barcelona: “En el hotel en vez de venir a verme para hablar, va a ver al presidente (Eto’o). Y el presidente lo mandó, no sé a dónde…”.

Después de la viralización del video que generó un escándalo en la selección de Camerún, el entrenador adelantó en un posteo en redes sociales que tomará cartas en el asunto: “Ante el clamor generalizado que causó en Internet la difusión de esta conversación supuestamente privada, surge inevitablemente que la puesta en escena y la comunicación a la masa tenía como fines finales: la violación de mi intimidad y el atentado a mi honor como entrenador de los Leones Indomables de Camerún, sobre una situación concreta que me obligó a tomar una decisión importante en interés del grupo en plena competición. Mientras condeno y me reservo el derecho de emprender acciones legales contra el autor de este acto atroz, reitero mi apego indefectible a la etiqueta de Leones Indomables y al respeto por los valores y principios que la impulsan”.

Asimismo, André Onana, que solo atajó en el debut de su equipo en el Mundial contra Suiza, se volcó a Twitter con un breve, pero contundente mensaje: “En un mundo donde mentir es lo más común, decir la verdad te convierte en un revolucionario. Pero al final, el tiempo pondrá todo en su lugar”.

Cabe señalar que el portero es considerado uno de los mejores del fútbol europeo y con una gran proyección ya que sólo tiene 26 años. Fue titular en la Copa Africana de Naciones de enero-febrero, donde Camerún finalizó tercero, y ya disputó 34 partidos oficiales con el buzo de su seleccionado. Luego de iniciar su carrera deportiva en el Ajax, de los Países Bajos, institución en la que permaneció seis temporadas, quedó libre a mediados de este año y fue allí donde se incorporó al Inter de la Serie A. Desde su llegada, el director técnico del Neroazzurro Simone Inzaghi decidió alternar entre el que era titular hasta su arribo, Samir Handanovic, y camerunés entre el Calcio y la Champions League. Pero durante octubre, el entrenador italiano se decidió por Onana y le dio la titularidad.