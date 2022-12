Georgia Holt, mamá de Cher y estrella del cine, falleció a los 96 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Georgia Holt, estrella del cine, partió de este mundo a los 96 años, una triste noticia que fue dada por su hija Cher. Pero Georgia, más allá de ser reconocida por haber dado a luz a una de las cantantes más icónicas de todos los tiempos, también fue una talentosa estrella en Estados Unidos. ¿La recuerdas?

Por Glamour

¿Quién fue Georgia Holt?

Georgia Holt nació el 9 de junio de 1926 en Arkansas, bajo el signo zodiacal de Géminis. Desde antes de los 10 años cantaba en una emisora de radio y después, junto al director de una orquesta de Texas.

A lo largo de su vida se formó como cantautora, modelo y actriz, siendo I Love Lucy, The Lucy Show, The Adventures of Ozzie and Harriet y RuPaul’s Drag Race, algunas de sus películas y series más importantes. También tuvo aparición en The Ellen DeGeneres Show y Good Morning America, dejando las pantallas en 2014.

La causa de su muerte aún se desconoce. Todo lo que se ha revelado hasta el momento es que Georgia partió de este mundo el día de ayer, 10 diciembre, y lo confirmó Cher por Twitter: