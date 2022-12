Boris Becker relata entre lágrimas su paso por prisión y cuenta la promesa que le hizo su novia

Posteado en: Internacionales, Titulares

Una nueva etapa ha comenzado para Boris Becker, quien ha sido excarcelado después de pasar ocho meses y seis días en dos prisiones diferentes Reino Unido. El tenista, que estando en activo conquistó Grand Slam, ha regresado a su Alemania natal y ha concedido una entrevista televisiva en la que habla por primera vez de su paso por estos centros penitenciarios y de cómo ha cambiado su vida. “Soy un hombre libre, no necesito esconderme”, ha asegurado. Al narrar su experiencia ante el periodista Steven Gätjen del canal Sat no ha podido evitar las lágrimas, especialmente al recordar la reacción que tuvo su pareja, Lilian de Carvalho Monteiro, al conocer su condena a dos años y seis meses de cárcel por delitos fiscales.

Durante todo el proceso legal, Lilian acompañó a Becker en sus citas con la justicia. Ese apoyo incondicional se mantuvo también cuando supo que el exdeportista ingresaría en prisión. “Querida, no tienes que esperarme”, le dijo. Pero la analista de riesgos no titubeó. Le dejó claro a su pareja, con el que sale desde 2020, que son un equipo, que no lo dejaría y lo esperaría.

Ha cumplido su promesa y ha ido a visitarlo a la cárcel una vez por semana además de hablar por teléfono. “Me miró, me abrazó y me dijo que no dijera tonterías”, ha explicado con voz quebrada por la emoción. La ha definido como “el gran amor de mi vida” además de una mujer “muy lista e inteligente” con la que espera estar siempre.

El extenista considera que ha aprendido mucho en estos meses y que estas vivencias lo han convertido “en un hombre mejor de lo que era antes”. Ha cerrado ya ese capítulo y se centra tanto en el presente como en el futuro, que espera pasar rodeado de sus hijos: Noah, Elias, Anna y Amadeus. “Todo lo que me motiva es por mis hijos. Espero poder pasar el resto de mi vida felizmente en paz y libertad”, ha señalado. Sin embargo, con los dos pequeños no podrá estar mucho tiempo por ahora ya que viven en Reino Unido, país al que actualmente no puede volver debido a sus antecedentes. Tampoco tiene claro dónde fijar su residencia y nombra Miami o Dubai como posibles destinos.

