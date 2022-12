Cómo el testimonio de una modelo y actriz rusa selló la condena por violación contra el productor Harvey Weinstein

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La mayoría del jurado en el juicio de Harvey Weinstein en Los Ángeles estaba listo para condenarlo por delitos relacionados con tres de las cuatro mujeres a las que fue acusado de violar o agredir sexualmente.

Sin embargo, después de semanas de deliberación, los ocho hombres y las cuatro mujeres votaron por unanimidad condenarlo por crímenes contra solo uno: una modelo y actriz nacida en Rusia conocida como Jane Doe 1. Ella vivía en Roma y estaba de visita en California para un festival de cine a los 34 años, en 2013, cuando dijo que el magnate del cine ahora caído en desgracia apareció sin ser invitado en la puerta de su habitación de hotel de Los Ángeles en medio de la noche.

Los miembros del jurado fueron liberados del servicio y se les permitió hablar públicamente después de más de dos meses el martes, cuando no pudieron llegar a una decisión unánime sobre dos factores agravantes que podrían haber dado lugar a una sentencia más alta. Sus deliberaciones tomaron nueve días que abarcaron más de dos semanas, pero quienes hablaron con los periodistas dijeron que las conversaciones nunca fueron polémicas.

Weinstein fue declarado culpable de un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra “Jane Doe 1? (el nombre de la víctima está resguardado). Ahora enfrenta hasta 18 años de prisión en California junto con una sentencia de 23 años por una condena por violación y agresión sexual en Nueva York.

Los miembros del jurado dijeron que la compostura de Jane Doe 1 y el hecho de que no contactó a Weinstein después de que él la violó, permitió que el grupo dividido llegara a un consenso sobre sus acusaciones.

“Pensé que Jane Doe 1 fue muy convincente en su historia”, dijo un miembro del jurado, un hombre de 62 años que trabaja en la banca y solo proporcionó su primer nombre, Michael, porque buscaba mantener la privacidad en medio de la publicidad que rodeaba el caso.

La evidencia física y técnica que rodea a Jane Doe 1 fue una de las más escasas en el juicio, pero se les dijo a los miembros del jurado que, según la ley, si encontraban creíble la historia de un acusador, eso solo podría ser suficiente para condenar.

Absolvieron a Weinstein de un cargo de agresión sexual contra un masajista. Estaban en un punto muerto, con 10 de 12 votando por culpabilidad, por un cargo de agresión sexual contra la modelo Lauren Young; y votando 8-4 a favor de la condena por cargos de violación y agresión sexual que involucran a Jennifer Siebel Newsom, documentalista y actual esposa del gobernador de California, Gavin Newsom.

Jane Doe 1 es la única entre ellos que no tuvo más tratos directos con Weinstein o sus representantes después del incidente. Ella testificó que apenas sabía quién era él, ya que fue presentada brevemente en el festival de cine y no quería nada de él. Otros, incluido Siebel Newsom, intercambiaron correos electrónicos amistosos con Weinstein o buscaron reuniones futuras después de sus incidentes, un punto que la defensa remató en sus contrainterrogatorios y argumentos finales.

Eso resonó en algunos jurados.

Michael dijo que votó a favor de la condena por los cargos de Jane Doe 1, pero votó a regañadientes a favor de la absolución de los cargos relacionados con Siebel Newsom. La diferencia, dijo, fue la “acción posterior” de las mujeres.

“En un período de dos años y medio, le había enviado al señor Weinstein más de 35 correos electrónicos”, dijo sobre Siebel Newsom. “Ella quería acceso a Harvey Weinstein. Parecía que ella quería acceder a muchos de sus recursos. Me planteó una duda razonable”.

Weinstein ha negado repetidamente haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento. Sus abogados calificaron algunos de los encuentros en los cargos como consensuados y otros completamente inventados, incluida la historia contada por Jane Doe 1. Señalaron que los fiscales ni siquiera habían presentado evidencia independiente para ubicar a Weinstein en su hotel.

“Jane Doe 1 está mintiendo. Punto”, dijo el abogado de Weinstein, Alan Jackson, en su alegato final .

Un miembro del jurado sugirió que la declaración general se vio socavada por los argumentos de la defensa relacionados con los detalles del relato de Jane Doe 1.

“Creo que el último comentario de Jackson en el que Harvey simplemente no estaba allí lo lastimó”, dijo el miembro del jurado, Arnold Esqueda, quien trabaja como director de seguridad del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. “Estaban defendiendo todas estas cosas, y luego simplemente dicen que él no está allí. Bueno, deberían haber dicho que él no está allí”.

Dijo que él y otros miembros del jurado señalaron ese punto a un hombre de “muy vieja escuela” en el jurado que “decidió que iba a votar culpable en ese caso. Se mantuvo prácticamente inocente del resto”.

Aunque a veces lloró, el testimonio de Jane Doe 1 fue moderado y directo en comparación con algunos que siguieron. Hablaba despacio con acento ruso y casi no hizo uso de un traductor disponible.

Esqueda dijo que el testimonio intenso y emocional de Siebel Newsom, quien a veces hablaba entre lágrimas durante su testimonio, podría haber sido demasiado para algunos miembros del jurado. El panel se dividió 6-6 en los cargos que la involucraban cuando él sugirió que el taquígrafo de la corte volviera a leer su testimonio.

“Tuvo un pequeño drama”, dijo Esqueda. “Así que sugerí que lo volviéramos a leer, y creo que después de leerlo cambió a un par de personas a su favor, sin el drama”.

Los cambios a lo largo del tiempo en la historia del terapeuta de masaje ayudaron a que los miembros del jurado absolvieran de ese cargo, dijo Michael.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que han dicho que fueron abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente o hayan dado su consentimiento a través de sus abogados, como lo han hecho Young y Siebel Newsom.

La jueza Lisa Lench programó tentativamente la sentencia de Weinstein para el 9 de enero después de que sus abogados pidieron que se hiciera de inmediato.

Pero Lench dijo que podría no suceder tan rápido debido a los problemas que rodean el caso, incluida la decisión pendiente de los fiscales sobre si volver a intentar o no los cargos estancados.

“Tendremos que consultar a las víctimas ante todo”, dijo el fiscal de distrito adjunto Paul Thompson.

Le preguntó al juez si otros acusadores de Weinstein, incluidos algunos que testificaron en su contra en el juicio pero que no formaron parte de los cargos, y las mujeres cuyos cargos estaban estancados, podrían dar declaraciones sobre el impacto de la víctima en la sentencia.

Lench rechazó rápidamente la idea.

“No voy a hacer de este un foro abierto sobre todas las acusaciones que se presentaron en este juicio”, dijo.

“Entonces, solo será Jane Doe 1?, respondió Thompson.

Con información de AP