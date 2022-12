Ruta del terror: mujer fue víctima de secuestro, amarrada a un árbol y violada en Ecuador

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Detener la marcha de su vehículo para comprar una botella con agua, llevó a una mujer a vivir las horas más aterradoras y salvajes de su vida. Fue secuestrada, golpeada, maniatada y violada por al menos diez individuos.

Por: Extra

La odisea en la que se vio envuelta una guayaquileña se registró el pasado martes 13 de diciembre en la vía a la costa, cerca al ingreso a la parroquia Progreso, en dirección hacia Guayaquil. La perjudicada asentó la denuncia en la Fiscalía del Guayas.

En la querella, la víctima relata que, aproximadamente a las 14:50, se estacionó cerca de Progreso y cuando estaba afuera del vehículo, un hombre se le acercó y le preguntó a quién esperaba.

“Le dije que no lo conozco y que no esperaba a nadie. Sacó un arma y se subió a mi vehículo, me obligó a que continúe manejando alrededor de 10 minutos, me obligó a virar a la derecha, luego a la izquierda, ingresamos por un camino lastrado y estrecho”, detalla la denunciante.

Llegaron hasta un sector apartado. De pronto, aparecieron “muchos hombres”, quienes se subieron a su carro y empezaron a golpearla en la cabeza. “Me pusieron una capucha y me bajaron del vehículo. Me llevaron caminando en medio del monte, me levantaban y sentaban, me manosearon, me desvistieron, me maltrataron”.

