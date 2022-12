Cuánto gana Mariah Carey sólo por su himno navideño “All I Want For Christmas Is You” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante estará asociada de por vida a la Navidad y este vínculo le es muy redituable económicamente hablando.

Por lavoz.com

Llega Navidad. Entonces llega Mariah Carey para cantar algunos de sus hits inoxidables que desde hace años son clásicos navideños en varias partes del mundo. Recientemente, el portal JustJared realizó un relevamiento con lo redituable que es para la cantante su himno All I Want For Christmas Is You, tan reproducido en esta época del año.

La canción, que se reprodujo más de 1300 millones de veces solo en Spotify, regresó al primer puesto en el Billboard Hot 100.

Billboard procesó algunos de estos datos para estimar cuánto recaudó particularmente ese tema en 2021. Según el portal, la canción movió 1.747 millones de unidades de consumo en Estados Unidos el año pasado. Basados solamente en esa métrica, se puede establecer que la canción ganó alrededor de 1.36 millones de dólares, suma que se reparte entre la cantante y Sony Music, su sello. A eso, además, debería sumarse un aproximado de 378 mil dólares recaudados por publicidad (sólo en Estados Unidos).

Pero, los números crecen exponencialmente cuando son considerados a nivel mundial. Billboard estimó que los ingresos globales de la canción fueron 4.5 millones de la grabación maestra y otros 1.66 millones extra en publicidad.

Después de las divisiones, se calcula que la cantante habría ganado un promedio de 2.28 millones de dólares sólo con la canción All I Want For Christmas Is You.