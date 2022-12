“Se puede”: cumplió uno de sus sueños, lo compartió en Twitter y emocionó a todos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Con el cierre del año, miles de estudiantes adolescentes completaron la escuela secundaria, sin embargo, también lo hicieron muchos adultos que tenían esa formación pendiente. Esa es la historia de una usuaria de Twitter que compartió su logró e inspiró a muchas personas a compartir su hazaña educativa.

Por: Crónica

La joven tuitera escribió en la red social del pajarito: “Estimados, tengo el honor de informarles que, a mis 35 años, acabo de terminar el secundario”. Luego propuso a sus seguidores: “Si me ponen mil corazones, me anoto en la universidad”.

Para sorpresa de @JuliaMontesano5, su publicación recibió más de 30.000 “likes” y las 600 mil visualizaciones 3n pocas horas. De igual forma, la recién graduada aclaró en su posteo viral: “Mentira, me voy a anotar porque es mi sueño”.

Estimados, tengo el honor de informarles q a mis 35 años acabo de terminar el secundario.

Si me ponen mil corazones, me anoto en la uni.

Mentira, me voy a anotar lo mismo pq es mí sueño. Pero me gustaría que le llegue a cada uno que no haya terminado, para que sepa que se puede.

— Julia Montesano (@JuliaMontesano5) December 23, 2022