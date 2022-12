Mercurio retrógrado del #29Dic al #18Ene: cómo afecta a cada signo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Del 29 de diciembre 2022 al 18 de enero 2023: Mercurio retrógrado en Capricornio

Desde el viernes 29 de diciembre 2022, Mercurio nos está «regalando» una última fase retrógrada. Este ciclo de interferencia de señales, que dura hasta el 18 de enero 2023, seguramente creará un poco de caos a medida que cambie el calendario. Buena suerte para alinearse en torno a los planes de Fin de Año, las metas para 2023 o las tradiciones que vamos a honrar.

Por La Buena Astrología y Panorama

El planeta retomará lo que fuera su historia retrógrada a principios de año, y temas similares surgirán durante el último Mercurio retrógrado del año. Podría ser el final de la historia, si sentimos que hicimos algún progreso pero que todavía hay mucho más por hacer. Este podría ser un momento para tener más impulso y reflexionar sobre cómo avanzar.

Aries

Podrías tener problemas por no saber elegir el momento adecuado para decir las cosas. Parece que no tienes un filtro que te permita identificar si lo que dirás es bueno o no y eso ocasionaría muchas heridas. Reflexiona tus palabras antes de sacarlas.

Tauro

Serán días de estrés y preocupaciones por la energía de mercurio que incluso se sentirá un poco pesada, pero no hay mucho que puedas hacer para resolver las trabas en tu camino. Concéntrate en mantener la calma, respira y deja que fluya todo.

Géminis

En mercurio retrógrado es normal que el pasado quiera tocar tu puerta, pero solo de ti depende el dejarlo entrar a tu vida actual aún sabiendo todo lo que te ha ocasionado. No le des el acceso a cosas y personas que no necesitan conocer tu nueva versión.

Cáncer

En estas semanas podrías sentirte estancada en proyectos, principalmente porque la comunicación en tu vida estará fallando. Necesitarás ser clara con lo que quieres porque de otra forma no podrán darte lo que esperas.

Leo

La intuición es el mejor arma que tienes y necesitas usarla. Confía en ti, en lo que sientes y las energías que te rodean. Si algo no te indica que es bueno lo mejor es que te alejes.

Virgo

Sí o sí necesitas ponerte las pilas porque te estás quedando al borde de todo. Tus actitudes necesitan un cambio o mercurio llegará a impedirte que veas las cosas con claridad.

Libra

La energía de mercurio podría ocasionar que tus proyectos se pausen y sientas que están estancados, pero no te angusties tanto. Aprovecha esto para replantearte las cosas y decidir si de verdad vale la pena o lo mejor sería esperar otro poco antes de avanzar.

Escorpio

En estos días podrías tener una energía de agotamiento que te hará sentir un cansancio extremo. Lo mejor que puedes hacer para lidiar con ello es tomar un baño refrescante y recordarte que tienes las cosas bajo control. No hay necesidad de tanto estrés.

Sagitario

Habías tenido problemas al relacionarte con tus amigos y pareja por inconsistencias en la comunicación y mercurio llegará a ponerle la cereza del pastel. Permítete escuchar a los demás antes de actuar de cierta forma.

Capricornio

Estamos en tu season y la energía de mercurio retrógrado impactará de forma positiva en tu vida. Tendrá una fuerza transformadora que te abrirá nuevos caminos, solo disfrútalo.

Acuario

No todo será paz en estos días, pues podría haber alguien que tiene intención de fastidiarte y está en ti que lo logre o no. Recuerda tomar las cosas de quien vienen y darle la importancia de acuerdo con eso. No tomes todo tan en serio.

Piscis

Mucho ojo con las personas que te rodean porque podrías estar enfrentando una energía pesada que se querrá quedar contigo. Pon límites y no hagas cosas con las que no te sientes a gusto.