El contundente mensaje de Juan Guaidó tras la disolución del Gobierno interino

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó su opinión respecto a la disolución del Gobierno interino por votación del G3 (Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) )durante Sesión Extraordinaria de la legítima Asamblea Nacional.

Durante su derecho de palabra, el también presidente del parlamento expresó que tras la decisión, “el único que celebra es la dictadura (de Maduro). Vean las redes sociales”.

Asimismo, instó a “rencausar las herramientas de lucha, la presidencia encargada y la legítima asamblea nacional.

“Hoy el hecho político de eliminar una herramienta constitucional no nos pone en una buena posición. Aquí no se trata de romantizar un cargo, no es un capricho, es una responsabilidad, un deber. Es nuestro deber defender la constitución. La función del presidente encargado no es eludible“, sentenció Guaidó.

Además, aseveró que “constitucionalmente y jurídicamente hemos podido defender a los venezolanos. Anular esto es destruir la figura pudiendo preservarla. Si no existe un gobierno encargado de facto, a quiénes les van a dar el reconocimiento de facto. Es un salto al vacío”.

“No es un tema de Juan Guaidó. No es opción abandonar a los venezolanos y dejar de defender los activos a la dictadura y deben hacerse responsables de esta decisión. No se le puede dar dinero a la dictadura. Tenemos que volver a la Constitución. No se puede dejar de lado el artículo 233″, sumó Guaidó.

Quién va a asumir las competencias, con nombre y apellido ante los venezolanos. No estoy buscando culpables. No estoy buscando señalar responsables entre quienes han podido dirigir la alternativa democrática. Yo sí asumo mi responsabilidad. Ahora, quién en 22 años va a asumir la responsabilidad.

Seguiré asumiendo la responsabilidad de luchar contra la dictadura. En las calles con los venezolanos.

No se puede entregar una herramienta de lucha a la dictadura.

Este debate sirve para que los venezolanos vean lo que significa crear consensos.

Maduro no pudo y no puede acabar con la presidencia encargada. Hoy una mayoría está tomando una decisión. Jamás entregaré un centímetro a la dictadura, a pesar de las amenazas y los riesgos.

Para mí, para los venezolanos y para la alternativa democrática, tocará un fin de año haciendo introspectiva.

Es una tarea urgente recomponer la unidad.

Viene un año nuevo, el presidente hoy es alejado y lo puedo entender. Viene este año para reunificarnos en primarias, y que esa no sea la próxima víctima.

No podemos seguir en ciclo eterno del bochinche. Debemos aprovechar el 2023 para terminar el ciclo de una dictadura. No quiero que los niños pasen hambre en Venezuela, ver a tu familia lejos.

El efecto de esta decisión política que tenemos que asumir con responsabilidad debe repercutir de inmediato. Apelando a lo esencial, a nuestra gente, a la unidad, a la primaria.

A los venezolanos, cuentan conmigo, no están solos, vamos a seguir defendiendo la constitución como demócratas, asumiendo este proyecto que redacta la mayoría que han defendido esta acción política inconstitucional.

Espero que este año sea el renacer de la democracia.

A la dictadura, aquí estoy y voy a estar. Les digo, los vamos a enfrentar. Aunque esto parezca una derrota parlamentaria, el 2023 representará una victoria. Toca levantarse. Vamos a derrotar la dictadura, como lo demostró Barinas, como lo demostramos en las calles, una y otra vez. Han sido años de lucha.