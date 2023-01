La frase de Pep Guardiola sobre su futuro que generó preocupación en el Manchester City

Posteado en: Deportes, Titulares

Uno de los grandes referentes de la dirección técnica en la actualidad es Josep Guardiola. El entrenador del Manchester City renovó con el cuadro inglés hasta mediados de 2025 y ya se comienza a especular con el nacimiento de una nueva dinastía en la Premier League como la de Sir Alex Ferguson en el Manchester United o Arsene Wenger en el Arsenal. Sin embargo al ser consultado por un periodista en si su objetivo era unirse al selecto grupo, su respuesta sorprendió a todos los presentes.

Por Infobae

Un periodista buscó poner a Pep a la altura de dos de los grandes nombres de la liga, pero el español buscó distanciarse. “En el momento en que sienta que algo anda mal, renunciaré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger. El contrato es sólo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final del contrato”, declaró en conferencia de prensa.

Vale recordar que en la vitrina de Guardiola junto al City descansan cuatro títulos de Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields y una FA Cup. El gran pagaré es conquistar la primera Champions League en la historia de la institución y ya estuvo cerca en la edición 2021 cuando cayó por la mínima frente al Chelsea en la final. Con la llegada de Erling Haaland, el panorama los vuelve a plantar como favoritos y los hinchas están ilusionados con ganar el trofeo continental de una vez por todas.

En su momento, le tocó explicar por qué se siente tan cómodo en el banco del Manchester: “No se trata de que todo el tiempo ganes, o que todo el tiempo estés contento o que todo el tiempo funcione como estás pensando. No se trata de los logros después de seis o siete años, sino de ver que estás a gusto aquí. Es difícil encontrar lo que tengo aquí como entrenador. En los grandes clubes, parte del éxito del técnico es el presidente, especialmente el director deportivo y toda la gente de aquí. Hay estabilidad. Por eso creo que solo en pocos clubes esto puede pasar”.

Los Cityzens vienen de igualar 1-1 con el Everton por la jornada 18 de la Premier League y quedó a siete puntos del Arsenal, líder con 43 unidades. Por el lado de la Orejona enfrentará al RB Leipzig por los octavos de final y sigue vivo en las dos copas domésticas: chocará con el Chelsea por la tercera ronda de la FA Cup y con el Southampton en cuartos de la Carabao Cup.