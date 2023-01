El mercenario favorito de Putin apareció en espantoso VIDEO frente a cadáveres de sus soldados

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha reconocido que en ocasiones sus combatientes han pasado semanas intentando capturar una sola casa en la ciudad clave disputada de Bakhmut, situada en el Donbás, en la que constituye la última prueba de cómo los esfuerzos del Kremlin se han estancado en esta zona.

Por: Eldiario.es

En un vídeo publicado en Año Nuevo, Prigozhin –aliado clave de Putin– aparece filmado visitando un sótano cerca del frente oriental lleno de cadáveres de sus propios combatientes, muchos de ellos convictos, muertos durante los encarnizados combates por la ciudad, objetivo clave de Rusia desde el verano.

En la improvisada morgue, se ve a Prigozhin mostrando cadáveres en camillas y en bolsas de plástico. En la esquina de una de las salas se puede ver una pila de cadáveres que llega a la altura de los hombros. “Su contrato ha terminado, se irán a casa la semana que viene”, se oye decir a Prigozhin, y añade: “Estos se están preparando para ser enviados. Todos trabajamos durante la Nochevieja.

“Aquí yacen los combatientes de Wagner que murieron en el frente. Ahora los están metiendo en ataúdes de zinc y volverán a casa”. Mientras se ven más cuerpos bajando de un camión, se oye a Prigozhin felicitando el Año Nuevo.

Wagner ha desempeñado un papel clave en la ofensiva rusa contra Bakhmut y los soldados ucranianos entrevistados por The Guardian afirman que los combatientes del grupo mercenario se utilizan a menudo como tropas de choque en asaltos frontales contra sus posiciones, mientras que los rusos movilizados recientemente se despliegan en funciones más defensivas.

Aunque fuentes ucranianas y blogs militares rusos llevan tiempo sugiriendo que Wagner ha sufrido grandes pérdidas en este asalto de meses de duración, las imágenes –y los comentarios de Prigozhin– han revelado la magnitud del desgaste.

"Contract is finished. So long, guys, happy New Year!" – that's how Prigozhin sends off his Wagner members back home in black bags.

They are just thrown on top of each other in black bags, like garbage. pic.twitter.com/kpmlCa6912

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 1, 2023