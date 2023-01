El actor de “Stranger Things” que salió del clóset con este VIDEO viral

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Noah Schnapp, uno de los protagonistas de la exitosa serie de televisión Stranger Things, informó este jueves a sus seguidores que es gay.

Por Infobae

El actor de 18 años salió del clóset con un video en su cuenta de TikTok y el siguiente texto: “Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’”.

La publicación también incluyó el comentario “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, en alusión al personaje que lo hizo famoso en todo el mundo y que muchos fanáticos estiman que también es gay. En julio, el joven actor ya había hablado de la orientación sexual de Will en la serie de Netflix: “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike (su mejor amigo en la serie)”.

El video del anuncio de Schnapp se viralizó en pocos segundos y muchos seguidores no han tardado en expresarle su apoyo. Aún se espera la reacción de la actriz Millie Bobby Brown, con quien ha mantenido una gran amistad desde el inicio de la serie en 2016.

Video: vía TikTok (@noahschnapp).

La reciente temporada de Stranger Things rompió diversos récords de Netflix, entre elllos el de ser la primera producción en llegar a las más de mil millones de horas consumidas reproducidas. Además, se prepara un spin-off de este universo aunque aún no se ha revelado mucha información sobre ello. Aunado a esto, sus creadores, los hermanos Duffer, firmaron un acuerdo con la plataforma para dirigir múltiples proyectos de televisión en un futuro cercano, incluida una serie de acción en vivo de Death Note y una adaptación de The Talisman, novela de 1984 escrita por Stephen King.

Noah Schnapp actua desde los 12 años, cuando obtuvo su primer papel protagónico. Desde entonces, ha participado de diversas producciones cinematrográficas entre las que se destacan “Bridge of Spies”, “The Circle”, “We Only Know So Much”, “Abe”, “Waiting for Anya” y “El halloween de Hubie”. También, ha prestado su voz para las cintas animadas “Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película” y “The Legends of Hallowaiin”.

Con respecto a su famoso papel en “Stranger Things”, Schnapp recordó una divertida anécdota que derivó en un sabio consejo de sus padres, que sin saberlo, marcó el resto de su vida. “Casi no audiciono para Stranger Things”, comenzó relatando el actor y agregó que “era un punto en mi carrera en que estaba un poco harto porque estaba haciendo muchas audiciones y no estaba consiguiendo nada”.

Fue esto lo que, casualmente, lo llevó a cuestionarse una carrera más deportiva, en el béisbol, y a rechazar la propuesta para el casting como primera reacción. Sin embargo, sus padres lo alentaron a “sólo un par de intentos más”, por lo que siguió el consejo de sus padres y aquel prueba adicional se convirtió en el “gran éxito que relanzó su carrera”.