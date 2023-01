Rompió con su novio después de que su familia le sirviera comida simple

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una joven de China terminó la relación con su pareja después de que la familia de este le sirviera comida simple, recoge este lunes South China Morning Post.

Por: RT

La mujer, de unos 20 años y de la que no ha trascendido la identidad, es de la provincia de Sichuan y viajó por dos horas y media a un lugar remoto para conocer a los padres de su pareja. No obstante, cuando se sentó a comer, se sintió decepcionada tras ver los platos que le habían servido, informa el medio.

En un video que se ha viralizado en China, la joven relata que, durante los dos días de su estadía en la casa de los padres de su pareja, le sirvieron fideos con huevos fritos, gachas de calabaza, salteados y una variedad de platos fríos.

‘Not taken seriously’: woman in China breaks up with boyfriend after his family served her simple meals at first meeting https://t.co/h0Q2p0FZCd

— South China Morning Post (@SCMPNews) January 9, 2023