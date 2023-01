“Con manotazos y lamidas me despertó”: Perro héroe salva a su amo y al gatito de su casa en pleno incendio

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El pasado jueves, un incendio consumió la casa de Gabriel Gómez en Rafael Castillo, localidad de la provincia de Buenos Aires, producto de un cortocircuito.

Gómez habría estado durmiendo cuando comenzaron las llamas y, producto del humo y monóxido de carbono, se desmayó. Ahí fue cuando su perro, llamado “Chiquito”, lo arrastró hasta el comedor de la casa y lo despertó.

En diálogo con el medio argentino Todo Noticias, el dueño asegura que “me salvó la vida, volví a nacer”.

“Me hizo caer de la cama”

Según explicó Gómez, la tarde del jueves llegó de trabajar y se acostó para mirar televisión. Tras unos minutos, se quedó dormido. “En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, contó el afectado al medio antes mencionado.

Es ahí que se produce el corto circuito y “Chiquito” entra en acción. Gabriel se desmayó a causa de las grandes cantidades de humo y el perro, que estaba en el patio, entró a salvarlo.

“No sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama. Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”.

Ya en conocimiento de lo que pasaba, Gómez no pudo abrir la puerta por el fuego. Pidió ayuda por la ventana y llegaron sus vecinos a rescatarlo.

Y si bien Gabriel ya estaba a salvo, el perro decidió volver a ser el héroe y “entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”.

