La extraña condición con la que nació un bebé: Tiene todo el cuerpo cubierto de pelo (FOTOS)

Hace unos días, médicos de un hospital de Uttar Pradesh, en la India, quedaron sorprendidos por el nacimiento de un bebé, el cual tiene una condición especial que ha provocado que gran parte de su cuerpo esté cubierto de pelo.

Por: El Diario NY

En redes sociales se compartieron las imágenes de este recién nacido, en las cuales se evidencia cómo el pelo del pequeño se extiende desde su cabeza hasta la parte baja de su espalda.

Baby with rare condition born with over half his body covered in hair pic.twitter.com/zD1zHpqx9R

— KPEE_OF_LAGOS (@Kpee_World) December 29, 2022