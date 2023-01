Se reanuda gradualmente el tráfico aéreo en EEUU tras la suspensión de todos sus vuelos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante la mañana de este miércoles, todos los vuelos fueron suspendidos en EEUU por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, pocas horas más tarde, la misma Organización informó que las operaciones normales de tráfico aéreo se encontraban en reanudación.

Por lapatilla.com

La FAA informó a través de su cuenta en Twitter que “luego de una interrupción nocturna del sistema Notice to Air Missions (que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo), las restricciones han sido levantadas”.

Según informaron, continúan investigando la causa del problema inicial.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ?? (@FAANews) January 11, 2023