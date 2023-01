No hay tregua en Sidor: Al menos 9 trabajadores detenidos y más de 70 despedidos por protestar en Ciudad Guayana

Llegar hasta el portón IV de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Alfredo Maneiro, ubicada en Puerto Ordaz, al sur del país, no fue nada fácil. Los empleados de esta empresa básica cumplieron este #12Ene cuatro días protestando en la avenida de los Trabajadores.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

A unos 11 kilómetros de distancia se consigue la primera alcabala, específicamente en la redoma de Bauxilum. Eran funcionarios de la Policía Municipal de Caroní, que permitieron el acceso a la prensa, pero después de este punto de control, nos conseguimos con seis alcabalas más, entre efectivos de la Policía del Estado Bolívar (PEB), Policial Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Al llegar a la séptima alcabala, específicamente en el portón I de Sidor, a tan solo 3 kilómetros de donde los trabajadores estaban protestando desde el lunes 9 de enero, el paso fue restringido: “La orden es que no pase ningún vehículo por aquí. Deben regresarse”, advirtió un funcionario de seguridad.

Tocó desviarse nuevamente y esta vez tomar la vía hacia Las Amazonas en Puerto Ordaz. En ese punto, la alcabala fue montada por los trabajadores. Mantenían un control de acceso para la trocha. Pasamos por un camino boscoso y de tierra, un sendero de una sola vía, que luego se complica transitarla en carro. Tocó caminar, pasar los rieles del tren, hasta llegar al elevado del portón IV.

“La estrategia de ellos (los organismos de seguridad) es clara: evitar que nuestros familiares o compañeros de trabajo nos traigan comida o alimentos”, denunciaron los sidoristas.

Aumentaron sus exigencias

Hasta este miércoles #11Ene sus exigencias eran exigirle a la gerencia de la empresa el aumento, el pago de todos los bonos y que fueran reintegrados a sus cargos aquellos trabajadores desincorporados de forma injusta o ilegal por protestar, pero este jueves #12Ene se sumaron otras: “La liberación de nuestros compañeros detenidos, que cese la persecución y el amedrentamiento”, precisaron los trabajadores.

Henry Quintana, trabajador de Sidor, señaló que la noche de este miércoles fueron aprehendidos tres compañeros de trabajo. “Fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por traernos comida y agua. Esta mañana, fueron otros compañeros que tienen un camioncito que nos han prestado el apoyo con logística e hidratación y también fueron detenidos”.

“Suelten a los compañeros que están presos injustamente. Han trancado la vía para no dejar pasar ni el agua”, señaló Quintana. Se conoció que hay nueve trabajadores detenidos: Remys Ramos, Fray Soteldo, Avilio Manrique, Deinis Torres, Manuel Palacios, Ronald Rodríguez, David Torres, Luis Coro y Juan Carlos Arias.

“Están presos injustamente por traernos hidratación y comida. Nos acusan de terroristas. Ellos (la directiva de la empresa) son los terroristas, emitiendo boletas de captura, despidiéndonos por reclamar nuestros derechos. Nosotros no tenemos miedo, porque no estamos haciendo nada malo. Si ellos dicen que quieren dialogar, que vengan y dialoguen”.

También denunciaron que al menos 70 trabajadores han sido despedidos desde que iniciaron las protestas.

Desmienten acusaciones

La gobernación del estado Bolívar ha emitido, al menos, tres comunicados. En uno señalaron que por la obstaculización del tránsito en la avenida los Trabajadores durante tres días continuos, “por parte de un grupo de personas direccionadas a generar caos colectivo, la empresa Bolívar Gas se encuentra limitada por la imposibilidad de salida de cisternas al Complejo Criogénico de Jose, y el ingreso a los centros de trabajo ubicados en Chirica y Unare”.

En ese documento informan a los ciudadanos que por esa razón se están restringiendo las operaciones de distribución y comercialización del gas licuado, “afectando los ciclos de atención en los municipios Caroní, Piar, Padre Pedro Chien, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana”.

El segundo comunicado dice textualmente lo siguiente: “El Instituto de Salud Pública del estado Bolívar a través de su presidente y Autoridad Única de Salud en la entidad, Dr. Manuel Maurera Poyer, informa que por motivos de la tranca que mantiene un grupo de personas en la vía que comunica el municipio Caroní con el municipio Angostura del Orinoco, se están viendo afectados los pacientes renales, oncológicos y con enfermedades crónicas, pacientes que deben recibir tratamiento en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, violando de esta forma los artículos 83 y 84 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde establece el derecho a la vida y a la salud. Nuestro llamado es a deponer esta actitud y a respetar los derechos humanos”.

Y el tercero documento difundido por el gobierno regional, expresa: “Desde la empresa de la Gobernación, Alimentos Bolívar, informamos a la colectividad que debido a la tranca que mantiene un grupo de personas en el municipio Caroní, no han logrado ingresar las gandolas contentivas de alimentos. Estas acciones imposibilitan la distribución de los rubros en las comunidades, afectando no solo a nuestro pueblo de San Félix y Puerto Ordaz, sino también a los habitantes de los municipios del Sur, negándoles de esta manera el derecho a la alimentación”, y lo firma Yanny Alonzo, presidente de Alimentos Bolívar”.

A eso se le suma que este jueves 12 de enero ninguna gasolinera prestó servicio en los municipios Caroní y Piar.

Ante estas informaciones divulgadas por el chavismo, los trabajadores advirtieron que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana “crearon una película de que nosotros somos terroristas, pero no señores, somos trabajadores que estamos peleando por un derecho, que es el salario y los beneficios de los trabajadores de las empresas básicas. Nosotros no estamos aquí matando al pueblo de hambre. Los accesos están libres”, aclararon los sidoristas.

“Nosotros fuimos anoche hasta el peaje a hablar con los gandoleros de la gasolina y comida, y nos dijeron que el señor Ochoa les dio la orden de que no ingresen hasta que él les diga. No es que la protesta está parando las gandolas, parando la comida. No señor, es el gobierno con Marcano y Ochoa que no quieren pasar las gandolas. Nosotros invitamos al pueblo a que se unan a la lucha. Queremos que desmientan que somos nosotros que estamos atacando al pueblo. Nosotros no estamos en contra del gobierno y el pueblo, estamos en contra de los que están robándose nuestros bienes y utilidades, que son los de la empresa”, explicó Quintana.

Los trabajadores insisten en exhortar a los representantes nacionales y regionales para dialogar, porque quieren que sean escuchadas sus exigencias.

Funcionarios detenidos

Durante la semana también estuvo circulando una imagen en la cual funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB) convocaban a una protesta este viernes #13Ene.

Este jueves se pudo conocer que tres policías fueron detenidos por el Servicio de Investigación Penal Comisionado (CPEB). “Los mismos se encontraban difundiendo contenido digital (panfleto) a través de la red social WhatsApp, donde convocan a funcionarios policiales de esta institución, a realizar un paro estadal y así desestabilizar el servicio de seguridad. Dicha rebelión estaba pautada para el día viernes 13 de enero del año 2023, desde la 06:00 am”, se pudo leer en el parte policial.

Los aprehendidos fueron identificados como Rhomer Ramón Aponte, supervisor jefe (CPEB), de 46 años de edad; Jorge Luis Pérez Ugas, oficial agregado (CPEB), de 35 años; y José Alexander Muñoz, oficial agregado (CPEB), de 36 años, todos adscritos a la PEB.a