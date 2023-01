Los detalles por los que la nueva canción de Miley Cyrus sería una contestación a un tema de Bruno Mars

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El estreno del nuevo sencillo de la intérprete de “Wrecking Ball” volvió a sacar del baúl de los recuerdos la polémica relación amorosa que sostuvo con el actor estadounidense Liam Hemsworth.

El nombre de Miley Cyrus se ha mantenido en tendencia luego de que la tarde del pasado jueves la cantante estadounidense estrenara su nuevo sencillo titulado Flowers, el primero del álbum de estudio Endless Summer Vacation que llegará a plataformas musicales de streaming en marzo de este 2023.

Si bien el regreso a la música de la intérprete de 7 Things generó gran revuelo por si solo entre sus miles de fanáticos y fanáticas, fue la letra de su nueva canción la que acaparó la atención de la atención pública al ser considerada como una respuesta a uno de los temas más populares de otro gran compositor estadounidense: Bruno Mars.

Y es que no es un secreto que en más de una ocasión Miley Cyrus ha plasmado en sus composiciones algunos episodios de su vida privada amorosa, tal y como se pudo ver en su álbum Plastic Hearts, situación que la ha posicionado como una de las artistas más resilientes de la industria que continúa convirtiendo su corazón roto en arte, no obstante, el fantasma de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth continúa persiguiéndola.

Los detalles de “Flowers”

La letra de la nueva canción de Miley Cyrus desenterró su turbulenta relación a lado del actor Liam Hemsworth (Captura de pantalla YouTube)

A lo largo de 3 minutos con 21 segundos, la nueva canción de Miley Cyrus retrata una de sus etapas más maduras, donde el amor propio es prioridad y el empoderamiento femenino se percibe en cada verso. Pese a que fue bien recibida por el público y en menos de 24 horas ha acumulado casi 5 millones de reproducciones en YouTube, Flowers fue señalada de ser una contestación al tema When I Was Your Man, mismo que estrenó hace más de una década en 2012.

Bajo ese tenor, no es de sorprenderse que la relación y matrimonio que Miley Cyrus sostuvo con Liam Hemsworth volviera avivarse, ya que en ocasiones anteriores el actor estadounidense había declarado su gusto por dicho tema escrito e interpretado por Bruno Mars. Además, Flowers llegó a plataformas de streaming el 12 de enero de este 2023, tan solo unas horas antes de que el exesposo de la intérprete de Wrecking Ball festejara su cumpleaños número 33.

“Demasiado joven, demasiado tonto para darme cuenta que debí comprarte flores, y sostener tu mano. Debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad, llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar”, es la traducción al castellano de la primera parte del tema de Bruno Mars.

“Comencé a llorar pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, ver cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú”, se escucha en inglés en la nueva canción de Miley Cyrus.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus terminaron su matrimonio en 2018

“Mi orgullo, mi ego, mis necesidades y mis formas egoístas causaron que una buena mujer fuerte como tú se fuera de mi vida, ahora nunca podré limpiar el desastre que hice y eso me persigue cada vez que cierro los ojos”, se escucha en una segunda parte de When I Was Your Man.

La supuesta contestación a dicha estrofa del tema de Bruno Mars podría percibirse en Flowers cuando Miley Cyrus menciona:

“Sin remordimiento, sin arrepentimiento, olvidé cada palabra que dijiste ooh, no quería dejarte bebé, no quería pelear. Comencé a llorar pero luego recordé que yo puedo comprarme flores”.

La cantante recortó su show (Foto: Instagram/@mileycyrus)

La controversia que desató el nuevo sencillo de Miley Cyrus se sumó a la gran polémica del estreno de la BZRP Music Sessions #53, colaboración de Shakira y el productor argentino Bizarrap.

En dicho tema, la letra interpretada por la cantante colombiana evoca a los momentos más oscuros de la relación amorosa que vivió a lado de su ahora exesposo, Gerard Piqué, circunstancia que propició a que en redes sociales se desbordara una avalancha de comentarios y elogios para aquellas artistas femeninas que han aprendido a transformar su dolor en música con la que miles de personas pueden llegar a sentirse identificadas.