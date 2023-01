Docentes de El Tigre emularon canción de Luis Fonsi para resaltar su lucha por mejores salarios (VIDEO)

“Yo no me doy por vencido, yo quiero un gremio unido, una carrera docente que nos represente en todo sentido“, con esta lírica los trabajadores de Escuela Técnica Industrial (ETI) y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) de El Tigre, manifestaron la mañana de este martes.

Susana Quijada // Corresponsalía lapatilla.com

Docentes, personal administrativo y obrero de las referidas instituciones se concentraron en la plaza Massobrio para exigir reivindicaciones laborales.

Los empleados versionaron el tema “Yo no me doy por vencido“, del artista Luis Fonsi, con una letra que dejaba ver su descontento y que llamó la atención de conductores y transeúntes que se desplazaban por el centro de la ciudad.

“Yo no me doy por vencido, yo quiero un gremio unido, una carrera docente que nos represente en todo sentido. Hoy los profes se han unido, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido”, formaba parte de la lírica.

Clemente Velázquez, profesor de la ETI Fe y Alegría, dijo que perciben un “salario indigno” de 10 dólares, luego de que los 30 dólares fijados en el pasado aumento se devaluaran progresivamente tras la pulverización del bolívar.

El educador dijo que el sueldo que perciben no les alcanza para cubrir una alimentación completa y servicios de salud.

“Con una familia de cinco miembros, usted cree que un docente puede comer, darles de vestir, darles educación y salud. No llegamos a eso“, expresó el educador

Los trabajadores de la institución perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec) indicaron que se mantienen apoyando el movimiento de protesta nacional de los demás gremios asalariados. Sin embargo, no están dispuestos a paralizar las actividades académicas, por considerar que la educación debe continuar.