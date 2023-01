Matan a tiros a un soldado ruso que desertó de Ucrania (Imágenes sensibles)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las autoridades rusas informaron hoy de que un soldado ruso que desertó de una base militar implicada en la campaña militar rusa en Ucrania fue matado a tiros durante el intento de su detención en la región de Lípetsk, casi 500 kilómetros al sur de Moscú.

“Fue detectado y liquidado Dmitri Perov, buscado por abandonar sin permiso su unidad militar”, informó el Gobierno de Lípetsk en su canal de Telegram, sin dar más detalles de lo sucedido.

Según las autoridades locales, “la situación está bajo control de la policía. No hay amenazas para la población”.

El Gobierno de Lípetsk señaló que en estos momentos se llevan a cabo las investigaciones preliminares.

Anteriormente la policía rusa informó de que Perov, de 31 años de edad, abandonó la unidad militar el 13 de enero, llevando consigo un rifle automático y cinco cargadores.

Según los agentes del orden, dos días después el fugitivo visitó a su madre, que reside en la ciudad rusa de Voronezh.

El medio ruso Mash publicó en su canal de Telegram un vídeo de seguridad en el que se ve al militar con una mochila abordando un autobús.

