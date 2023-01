VIDEO VIRAL: tiene cuatro años y ya “está harto” de hacer sus tareas

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Si bien las vacaciones traen esa bocanada de alivio tanto para las estudiantes como para sus padres, el regreso a clases puede ser terrible porque aún la cabeza está en el descanso. En México se hizo viral un nene de 4 años que dijo que estaba harto de hacer la tarea y lo demostró llorando desconsoladamente.

Por Infobae

La cuenta de TikTok @ladelosconciertos, que suele compartir detalles de la vida de Matti, publicó el momento en el que se lo ve furioso por tener que realizar ejercicios. El video acumuló más de 14 millones de reproducciones en pocos días.

“Ya me tiene muy harto toda la tarea. Todas las cosas me tienen bien harto, no me gusta escribir todas estas curvitas, por eso no me gustan tanto mis tareas”, dice el niño en una mezcla entre reír a carcajadas y llorar con todas sus fuerzas.

Además, dejó en claro que él mismo se caía mal por sentirse así de frustrado y señaló que lo único que le gustaba hacer era “pegar pegamento”.

Con la descripción “mamás, se nos acabaron las vacaciones”, Annie, la madre del niño compartió el video que es furor en TikTok con un millón de “me gusta” y 16 mil comentarios.

“Es demasiado inteligente y sabe expresar perfecto sus frustraciones, emociones y también lo que le gusta y lo que no, un pequeñito con grandes batallas”, “Todos somos el niño en este momento. Estamos hartos ya”, “Jajaja pobrecito y las decepciones que le faltan”, “Lo dice tan convencido que hasta dan ganas de ayudarle a hacerla”, “Soy Matti en este mundo llamado vida”, son algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.