Video: Así pasó Dani Alves su primera noche en la cárcel tras acusación de abuso

La jueza de instrucción ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del futbolista internacional brasileño Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Por El Tiempo

Según han informado fuentes jurídicas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha decretado prisión incondicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.

Los medios de España cuentan este sábado que el brasileño pasó su primera noche en la prisión de Brians 1, al lado de más señalados por varios delitos.

Lo que se sabe es que primero declaró la denunciante. La joven, de 23 años, contó lo que pasó esa noche y luego Alves la invitó a la zona VIP, la siguió hasta uno de los baños, lugar en la que, presuntamente, le pegó cachetadas y la violó.

Alves fue conducido de un calabozo a la sala de la Ciutat de la Justicia, donde fue interrogado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona.

Una vez declaró, volvió al calabozo, mientras las autoridades seguían investigando. Se advierte que la jueza “no solo tuvo en cuenta la credibilidad de la mujer que fue atacada sexualmente, sino que también consideró que sus palabras han sido corroboradas por otras diligencias de investigación, como son los informes forenses, huellas dactilares, las cámaras de seguridad y las declaraciones del personal de la discoteca”, dice El Periódico.

Y agregó: “Fuentes consultadas aseguran que el deportista entró en contradicciones durante su interrogatorio en los juzgados y en la comisaría de los Mossos, que lo detuvieron a primera hora de la mañana tras ser citado a declarar. Alves, que había negado cualquier encuentro con la joven en un vídeo enviado a Antena 3 hace dos semanas, este viernes ha cambiado su versión y ha asegurado que las relaciones fueron consentidas”.

