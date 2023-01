Piqué quiso volver con Shakira después de su separación pero la artista se negó

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Según ‘Socialité’, Gerard Piqué pidió perdón a Shakira y quiso volver con ella, pero la colombiana se negó a arreglar su relación con el deportista. Así lo desvelaban en el programa de Telecinco. El periodista Jordi Martín ha sido el encargado de desvelar este bombazo, que cuadraría con lo que dice la cantante en su último hit musical con Bizarrap en la frase en la que recalca que “yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliqu?s”.

Por larazon.es

En abril la pareja ya había roto después de que Shakira se enterara de la infidelidad con Clara Chía. Tras esto, el futbolista se arrepintió de su deslealtad, le pide perdón e intenta volver con ella pero la colombiana se niega a volver a perdonar a Gerard Piqué porque ya son muchas traiciones y se da cuenta que no es un desliz más, sino que con la joven catalana quedando un tiempo. Esta última infidelidad es la gota que hace colmar el vaso de Shakira, que harta, no aguanta más la actitud del deportista y decide no perdonarle ninguna vez más, zanjando para siempre la relación de más de 12 años con el padre de sus dos hijos. En ese momento, tras ser rechazado, Piqué tomó la decisión de centrarse en su nueva ilusión y formalizar, de alguna manera, su nueva relación.

Jordi Martín asegura que Gerard Piqué y Clara Chía llevan saliendo desde principios de 2022, y que también le habría sido infiel a la joven catalana, jugando a 3 bandas en ese momento. Nuria Marín, por su parte, se ha mojado y ha opinado que no está de acuerdo y que ella cree que si el futbolista le hubiese pedido perdón de verdad a la cantante, Shakira le hubiese perdonado y hubiese vuelto con él sin dudarlo.

Aún así, lo cierto es que Gerard Piqué y Clara Chía están viviendo su mejor momento sentimental, a pesar de las durísimas semanas que llevan de acoso mediático tras la publicación de la canción de Shakira, en la que ataca a los dos de manera muy directa. Mientras tanto, la colombiana se ha refugiado en la música y, sobre todo, en sus dos hijos, Milan y Sasha.