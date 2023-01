De aro a aro: el espectacular triple en la NBA que se posiciona como candidato a mejor del año (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ziaire Williams convirtió uno de los tiros más largos de la historia de la competencia durante la derrota de su equipo ante los Suns por 112-110.

Por infobae.com

A pesar de que hace menos de un mes que empezó el año nuevo, la NBA ya tiene a su primer candidato a la mejor canasta del 2023 después del espectacular triple que protagonizó el joven de 21 años Zaire Williams durante el partido entre los Grizzlies y los Suns.

Pese a que su equipo perdió 112-110, su conversión sirvió para impulsar anímicamente al equipo, que estuvo cerca de lograr la remontada en el último cuarto.

Williams fue importante en el equipo pese a la derrota (USA TODAY Sports)

En la transmisión oficial se pudo ver claramente la jugada y cómo Williams tomó un rebote desde su propio aro y se apresuró a lanzar antes de que sonara la campana. La pelota viajó por todo el campo y, tras rebotar en el tablero, entró para sorpresa de todos los presentes en el Footprint Center.

La lista de los tiros más largos

Barón Davis, 89 pies (27 metros), 2001

Norma Van Lier, 84 pies (25,6 metros), 1977

Magic Johnson, 84 pies (25,6 metros), 1987

LeBron James, 83 pies (25,2 metros), 2007

Herb Williams, 81 pies (24,6 metros), 1986

Ziaire Williams, 79 pies, 2023 (24,07 metros)

Otro de los nombres propios que sobresalió en este partido fue el de Chris Paul. quien terminó con 22 puntos y 11 asistencias en su regreso después de una ausencia de siete juegos por una lesión de cadera. El base lideró a los Suns de Phoenix en la victoria frente los Grizzlies de Memphis 112-110.

Los Suns, sin embargo, tuvieron que resistir en los minutos finales después de dominar gran parte de la noche. Tomaron una ventaja de 32-18 al final del primer cuarto y estuvieron adelante por 29 unidades en un momento del tercer periodo.

Los Suns se quedaron con la victoria por 112-110 (USA TODAY Sports)

Memphis se acercó 107-101 con 2:21 minutos por jugar, pero Cam Johnson respondió con un enceste mientras recibía una falta. Completó la jugada de tres puntos con un tiro libre para ayudar a los Suns a retomar el control.

Los Grizzlies tenían una reacción más. Tiros libres de Desmond Bane acortaron el margen 110-106 con 58,8 segundos por jugar. Después de un balón perdido de Phoenix, Ja Morant recibió falta y acertó los dos tiros libres para poner el juego 110-108 con 28,6 segundos.

Dario Saric, de Phoenix, atinó dos tiros libres después de recibir una falta en la siguiente posesión y los Grizzlies finalmente se quedaron sin tiempo.

E esse arremesso do último domingo do zaire williams no estouro do relogio do terceiro quarto, o jovem de memphis anotou 16 pontos e 5 rebotes na derrota por 2 pontos para o PHX Suns pic.twitter.com/P8bOEmJj1y

— Droppingdimes (@Droppingdimesbr) January 24, 2023