R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, reveló la dura decisión que tomó para lograr ganar la corona

La edición 2022 de Miss Universo se vio envuelta en una serie de fuertes polémicas debido a lo ocurrido durante la velada de coronación. El evento fluyó con normalidad, nombró a sus 16 candidatas semifinalistas y le abrió paso a un desfile en vestido de gala y traje de baño.

Una vez el público conoció más de las participantes, los jurados eligieron el top 5 de esta edición, definiendo que USA, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Curazao eran las que pasaban a la siguiente fase. Como resultado de la velada, R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, fue coronada como la ganadora, sumando una corona más a la lista de este país.

En medio de la controversia que se despertó entre expertos, exjurados y fanáticos, en la que se afirmó que la victoria fue arreglada, la ganadora de Miss Universo concedió una entrevista a Insider y habló de la poca importancia que les da a las críticas y a quienes afirman que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, debía salir ganadora.

Gabriel mencionó lo feliz que estaba con el resultado de la edición de Miss Universo, disfrutando por completo de esta oportunidad que llegó a su vida. Aprovechó y confesó un sacrificio que tuvo que hacer para lograr destacar y brillar durante toda la competencia.

Según mencionó la estadounidense, a pesar de que lució fresca y radiante en la velada de coronación, las cosas no fueron así, ya que se sentía sucia por una decisión que tuvo que tomar. La diseñadora de modas puntualizó, en el diálogo que se realizó el 16 de enero, que duró dos semanas sin bañarse el pelo para conservar un tratamiento que se aplicó.

“En realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, reveló en ese momento, destacando que todo fue por una serie de productos que le aplicaron para que su pelo luciera mejor ante el jurado y las cámaras.

