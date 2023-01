“Me toma de sorpresa”: periodista Manuel Rodríguez le contesta al padre de Ronald Acuña

Posteado en: Deportes, Titulares

El periodista, Manuel Rodríguez, respondió a través de sus redes sociales a las amenazas del expelotero Ronald Acuña, quien manifestó que dónde le viera le iba a dar unos golpes.

El comunicador se mostró sorprendido por los comentarios emitidos por el exjugador de los Navegantes del Magallanes y padre de la estrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña JR.

Las amenazas contra Rodríguez se produjeron luego de que el periodista mostró su rechazo a las celebraciones emitidas por Acuña JR durante el juego contra los Leones del Caracas.

“Durante la transmisión del 2do de la final mostré mi desacuerdo con el PERREO, come lo he hecho y lo haré siempre venga de quien venga, y me enviaron una imagen donde el papa de Ronald Acuña. JR me amenazaba con agredirme porque yo critique con su hijo por no querer ir al clásico. Es evidente que le echaron el cuento al papa de Ronald”, dijo.

El comunicador puntualizó que en ningún momento dijo nada sobre lo que le dijo el expelotero.