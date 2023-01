The Last of Us: el curioso truco de Google cuando buscas el peligroso hongo de la serie

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La serie The Last of Us es una de las más esperadas de 2023. Y pese a que sus capítulos salen semana a semana en HBO Max, el entusiasmo de sus fanáticos la convirtió en el segundo estreno más visto de esa señal en más de una década. En medio del furor, los usuarios descubrieron que Google incorporó un curioso truco para quienes realizan una escalofriante búsqueda sobre la tira.

Por Crónica

The Last of Us está basada en el mega éxito del videojuego del mismo nombre que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. Está ambientado 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. La historia está protagonizada por Joel, un sobreviviente contratado para sacar de contrabando a Ellie, de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Así comienza un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

En este mundo apocalíptico, los humanos fueron infectados por el hongo cordyceps, que se apodera de los cerebros tanto de los vivos como los de los muertos y provoca masas que brotan por los ojos y la frente.

Un detalle aterrador sobre esta serie es que este parasito sí existe en la naturaleza, aunque sus víctimas son insectos, como avispas y hormigas, a las que se adhiere en forma de espora, hace un túnel en su interior y crea una red interior de modo que casi el 50% del cuerpo puede quedar cubierto de hongos.

Al buscar información sobre este hongo, Google ofrece una alternativa a los usuarios: pueden cliquear en un botón rojo y verán cómo este parásito logra expandirse en toda la pantalla.

Esta simulación está disponible tanto en escritorio como en teléfonos celulares y es muy sencilla de utilizar y de finalizar. Una vez que el hongo nos impida ver la pantalla, puede hacerse click en la cruz y volverá toda la búsqueda.

