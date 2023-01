Por una equivocación, se filtró la configuración de los nuevos Samsung Galaxy S23

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En vísperas de un lanzamiento importante, como sucede con los iPhone, a los fabricantes les resulta cada vez más complicado mantener sus productos bajo llave, ya que los filtradores consiguen revelar la configuración del teléfono semanas y hasta meses antes.

Por Clarín

El interés que generan estos productos en la previa del anuncio oficial va en aumento, tratándose de uno de los mayores vendedores de smartphones a nivel mundial. Pero buena parte de la expectativa se diluyó ya que se conocieron todas las especificaciones de la familia Galaxy S23.

Lo llamativo fue que la propia compañía reveló, por una equivocación, cómo será su buque insignia, el Galaxy S23 Ultra, cuando todavía falta casi una semana para que se corra el telón. El equipo será presentado el 1 de febrero.

Como el fabricante surcoreano dispone de divisiones en la mayoría de mercados mundiales, también posee una página de productos casi por cada país. Las webs acostumbran a ser independientes y tienen su propio ciclo de actualización. Y claro, basta para que haya un simple despiste para que termine filtrándose de manera global.

Take a look at the leaked official specs of Galaxy S23 Series (Thread) pic.twitter.com/ibFvpoXWpU

— Dohyun Kim (@dohyun854) January 18, 2023