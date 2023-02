Declaran emergencia en una localidad de Ohio tras descarrilar un tren con sustancias peligrosas

Click to share on Google News (Opens in new window)

El alcalde de la localidad de East Palestine (Ohio, EE.UU.), Trent Conaway, ha declarado el estado de emergencia en la zona después de que el descarrilamiento de un tren provocara el viernes un gran incendio.

Por RT

Conaway detalló en redes sociales que los 50 vagones que descarrilaron contenían sustancias peligrosas. “El producto químico que se está quemando se llama cloruro de vinilo”, agregaron las autoridades locales.

Asimismo, el alto funcionario subrayó que la evacuación de la población en el área cercana al accidente sigue en pie. Mientras, medios locales informan que la orden de evacuación afecta a entre 1.500 y 2.000 residentes de la zona.

Fire official on scene also tells me multiple train cars are on fire

– Inside some of them are automobiles that are now all burnt

– Others believed to be carrying flammables – specifically where fire is still very active#trainderailment #EastPalestine #Ohio pic.twitter.com/F7oEyKjWpe

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) February 4, 2023