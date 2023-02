Premios Grammy 2023: la historia de la estatuilla, por qué es un gramófono y otras curiosidades que quizás no sabías

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este 5 febrero se llevará a cabo la 65ª edición de los Grammy Awards, la gran noche de la música que premiará a las estrellas que nos regalaron los mejores hits de este último año. En esta ocasión, los galardones se transmitirán en vivo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, donde por tercera vez consecutiva el encargado de presentar la ceremonia será el comediante Trevor Noah.

Por Heraldo USA

Más allá de quiénes son los nominados este año, hay varias curiosidades alrededor de la historia de estos premios que vale la pena recordar. Por ejemplo, la razón por la cuál la estatuilla que se entrega como galardón tiene la forma de un gramófono y además, ¿de dónde surgieron estos premios y por qué siguen vigentes hasta nuestros días?

Si quieres saber todo sobre estos galardones, quédate leyendo, porque aquí te contaremos la historia de la estatuilla de los Grammy y otras curiosidades de este histórico evento.

Who will take home the most #GRAMMYs tomorrow? #TeamPixel @GooglePixel_US pic.twitter.com/4y8r4xUQ9g

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2023