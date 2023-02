Las cuatro razones por las que fracasas en el amor y qué hacer

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Quizá tus caídas en el amor se deben solo a ciertas actitudes que deberías cambiar y que necesitas trabajar en ellas

No entiendes por qué cada vez que quieres intentar estar con alguien, terminas con el corazón roto o con las ilusiones en el piso, y es que fracasar en el amor ya se ha convertido en todo un deporte para ti que ya no te sorprende que pases por lo mismo, pero ¿por qué te pasa esto? Te compartimos las 4 causas de tu descalabro sentimental y qué hacer ante esta situación.

Por En Pareja

1. Mala comunicación: Una de las causas principales por las que fracasas en el amor, puede deberse a la mala comunicación que tienes cada vez que estás con alguien, quizás esperas a que esa persona adivine cómo te sientes, qué quieres cambiar, qué no te parece, porque tú no le dices nada, el diálogo no es tu fuerte y cuando se practica, tu paciencia se agota muy rápido.

2. Trato frío: No parece que tengas una relación de pareja, pues te comportas como si esa persona y tú fueran simples conocidos que no los une un sentimiento especial, prefieres mantenerte seca con tus emociones hacia él, pues crees que si abres tu corazón por completo, quedarás de lo más vulnerable y no vas a poder defenderte si algo sale mal entre ustedes.

3. Desinterés: Si no te interesas por las cosas que le suceden a la persona que está contigo, eso puede llevar a aburrirla, ya que no muestras empatía con sus sentimientos o por esas cosas que le importan, que le preocupan o le generan estrés, en una relación es esencial que se estén preguntando cómo se sienten, qué les ocurre, qué les genera preocupación y estar al tanto.

