“No sé si voy a vivir o morir”: el clamor de un joven que se grabó bajo los escombros tras terremotos en Siria y Turquía

En las últimas horas, la cadena catarí AlJazeera dio a conocer el video de un joven en Siria, que se grabó mientras sobrevive bajo los escombros.

Por Semana

Con su cara y pelo cubiertos por tierra, el joven describe la situación que está viviendo: “No sé si voy a morir o voy a vivir. No sé como describir el sentimiento de alguien que está viviendo esto, aquí, debajo de los escombros”.

El joven está sentado, pero parece no tener espacio para movilizarse: “Como ustedes pueden ver, esto es bajo los escombros”, dice, y justo en ese momento cae un poco de tierra sobre su cara.

“Hay más de tres o cuatro familias, y nuestros vecinos. Dios (Ala) nos ayude. Está temblando, está temblando”, se le escucha decir.

Aún no hay claridad sobre un posible rescate de este joven en particular, pero AlJazeera ha informado que muchas víctimas atrapadas han utilizado con éxito las redes sociales para buscar ayuda, señalando sus ubicaciones para que los rescatistas lleguen al punto.

