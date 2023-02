Los nuevos retos del director venezolano Joel Novoa y su regreso a la sexta temporada de “Cobra Kai” en Netflix

Organización, preparación, retos y adaptabilidad son características que definen el guion de Joel Novoa. Su carrera profesional es diversa y emocionante por su papel como director tanto en televisión como en la gran pantalla. “Esclavo de Dios” fue su ópera prima, así como también el inicio de grandes oportunidades en la industria cinematográfica. Su trabajo recorrió festivales internacionales y fue laureado por diversos reconocimientos.

Cimentó su legado entre talento y genialidad, lo que demuestra que su evolución en este camino aumenta con una velocidad ascendente. Figuró como director de algunos capítulos de “Cobra Kai”, una de las series más aclamadas de Netflix. Además, su nombre también estuvo plasmado en “Arrow”. El criollo conversó desde Los Ángeles con La Patilla para compartir sus experiencias detrás de cámaras y reveló detalles sobre su próxima participación en importantes producciones. Así que prepara tu butaca, ponte cómodo y presta atención que lo mejor de este rodaje apenas empieza.

Por: Elizabeth Gutiérrez | lapatilla.com

Lograr que una historia quede en la memoria de los espectadores y dejarlos con sed de lo que vendrá es toda una proeza que también se le atribuye a un gran genio que maniobra todo más allá de las pantallas: El director. Te envuelve tanto, al punto de hacerte parte de ella y el caraqueño Joel Novoa, no ha sido la excepción. Involucrado desde muy pequeño en la industria cinematográfica gracias a sus padres, Elia Schneider y José Ramón Novoa, quienes lo inculcaron en esta trayectoria.

“Desde que tenía cinco años, estaba en un set de filmación debido a las películas de mis padres. Creo que la primera vez que estuve en un set de filmación fue en ‘Sicario’, que la dirigió mi padre y previo a eso siempre acompañaba a mi madre a sus obras de teatro que tenía en Nueva York. Entonces, toda la vida la pasé en eso. Cuando los otros niños se iban de vacaciones, nosotros estábamos grabando en la selva, en las minas de oro o en algún lado,”, dijo.

Aunque Novoa admitió que en su etapa de “rebeldía”, quiso cambiar el rumbo de su trama al estudiar derecho y graduarse como abogado en Venezuela. Pero su vida estaba escrita y fue imposible dejar escapar las habilidades que más adelante le permitieron forjar su propia pasión. Aceptó el rol de su personaje, dejó fluir su talento, tanto así que alcanzó la internacionalización en menos de lo esperado.

“Cuando estaba estudiando derecho, para pagar la universidad, tenía una compañía de videos de bodas y de videos corporativos. Y bueno, de ahí fui saltando a hacer mis propios cortometrajes desde muy joven y lo hacía en paralelo. De hecho, hacía cortometrajes de ciertos casos que encontraba en la Escuela de Derecho y luego de ahí se combinó todo eso, la fortuna y la suerte de poder conseguir el financiamiento de mi primer largometraje, que lo hice a través de Argentina, Uruguay, Venezuela, y que fue ‘Esclavo de Dios’. Después me abrió un poco las puertas a todo lo que fue la parte internacional”.

Una visión divergente

Novoa es un director de cine y televisión venezolano que ha sido muy ágil para destacarse en la industria estadounidense. Todo comenzó en 2010 cuando decidió emigrar de Venezuela para incursionar en otros proyectos alrededor del mundo. “Primero estuve en Europa. Pasé un tiempo entre Inglaterra y Alemania haciendo un proyecto allá, pero al mismo tiempo ya yo estaba con un pie en Los Ángeles. De ahí salté a Los Ángeles, donde resido en este momento”.

Su carrera comenzó a despegar cuando dirigió algunos episodios de la popular serie de Warner y DC “Arrow“. Para Novoa, esta serie significó un reto enorme, ya que debía satisfacer a una base de fans muy exigente. Sin embargo, afirmó que esta oportunidad fue lo que lo hizo crecer como director.

“Una de las cosas que es interesante es que cuando ‘Arrow’ empezó, todavía vivía en Venezuela. Me acuerdo que en Warner Channel, en Venezuela, siempre pasaban los comerciales de ‘Arrow’ y para mí era algo muy lejano. Unos años después, terminé dirigiendo episodios para la serie y me acordé de muchos de los que veía desde Venezuela. Creo que una de las cosas complicadas con la serie es que ya traía como una especie de ‘fanbase’ y como una especie de identidad desde hace tres años, antes de que yo llegara allí, tanto con el equipo, con los fans, como con toda la gente que ve esa serie”.

El director reconoció que le llevó tiempo encontrar su lugar y descubrir cómo podría integrarse a ese nuevo universo para aportar sus conocimientos. “Los fans tienen sus propios lenguajes, personajes favoritos, los personajes menos favoritos. Y tu trabajo es resaltar las cosas que a la gente no le convence y a su vez mantener con constancia las cosas que ya están establecidas. Es complicado porque cuando llegas allí a dirigir es como un mundo nuevo. Estás entrando, no es que el mundo se adapte a ti, sino que tú te tienes que adaptar a ese mundo y creo que poco a poco vas encontrando cuál es cuál o cómo puedes aportar a ese nuevo mundo”.

Los retos de la migración

Joel Novoa es un ejemplo de cómo la determinación y el talento pueden llevar a un emigrante a alcanzar el éxito en un país distinto. Inspira a aquellos que buscan un futuro mejor fuera de sus fronteras. Sin embargo, el proceso de inmigrar y comunicarse en un idioma diferente representó un gran desafío para el venezolano. Tuvo que trabajar cinco veces más duro para asegurarse de que su comunicación sea clara y efectiva tanto con su entorno como con su equipo.

“A mí, como a cualquier persona, cuando te toca dirigir tienes que estar comandando un equipo de 150 o 200 personas y se espera que la persona que está moviendo su equipo tenga una capacidad clara de comunicación. Cuando emigras a un país en un idioma distinto y te toca estar a cargo de varios equipos, porque una de las cosas que tiene la televisión es que tú vas, te adaptas al nuevo episodio, pero cuando llegas, no conoces a nadie. O sea, es un equipo de 150 personas donde todos se conocen y los actores se conocen entre ellos. Tú llegas y dices: ‘Bueno, ahora me toca dar la cara aquí con toda esta gente’. Imagina tener que hacer eso en un idioma que no es el tuyo nativo”.

“Si yo fallo en algo de comunicación, el día puede costar una inmensa cantidad de dinero más si yo no tengo planificado ese día”. Sin embargo, precisamente esa experiencia le enseñó a planificar una estructura de organización muy amplia.

“Involucra primero, la preparación con mi esposa a nivel de todo lo que son los planos. Luego, todo lo que es la preparación logística con los asistentes de dirección y posteriormente, una cantidad de preparaciones de comunicación clara que la tengo hoy en día mucho más manejada. Pero cuando empecé, por ejemplo, en los episodios de ‘Arrow’ o en las primeras películas que hice en Inglaterra o en Estados Unidos, comunicarme con el equipo y poder ser claro y asertivo fue un reto”, añadió.

Además, contar historias de diferentes países también ha representado para Novoa una oportunidad para superarse, puesto que a veces resulta complejo entender las dinámicas sociales y culturales. No obstante, enfrentó estos desafíos con determinación y aseguró el éxito en su carrera como director en otras latitudes.

“En un caso me tocó desarrollar una película sobre los ‘hooligans’ en Inglaterra y una de las cosas que hice para poder entrar en ese personaje es que me tocó irme con ellos a muchos viajes y así lograr conocer lo que era todo el mundo social que ellos pasaban, porque para una persona que venía de Caracas es muy difícil entender eso a simple vista”, mencionó.

Detrás de escena

Desde que la plataforma de Netflix cobró una alta popularidad en el mundo, muchas producciones han figurado como estandarte del servicio de streaming. “Cobra Kai” es una de ellas. La serie cosechó un éxito entre los fanáticos, quienes vieron el regreso de los personajes de Daniel Larusso y Johnny Lawrence de “Karate Kid“.

Novoa compartió su experiencia al ser llamado para dirigir episodios de “Cobra Kai“. Según él, su pasión y fanatismo por la serie le permitió ganarse la confianza de los actores y poder dirigirla de manera efectiva. “Para mí es una de las series que más satisfacción me da, porque crecí con ‘Karate Kid‘. De hecho, me acuerdo que los domingos en Venezuela pasaban ‘Karate Kid’ doblada al español y la habré visto diez veces. Cuando sale ‘Cobra Kai’ el concepto me llamaba mucho la atención porque fue desarrollada para YouTube, y en ese momento no era tan popular, pero a mí me encantaba”.

La oportunidad llegó de casualidad y varios factores se alinearon para que él pudiera asumir las riendas de esta notable producción.

“La fortuna me sonrió porque estaba haciendo un show en Tailandia y justo llaman a pedir una recomendación para un director y el showrunner me recomienda para otro proyecto de los mismos creadores de ‘Cobra Kai’. Cuando me reúno con ellos, inmediatamente sale el tema de ‘Cobra Kai’ y se dan cuenta de lo fanático que soy. Ese fue el proceso más sencillo de todos, porque caí al principio como un director suplente. Un director a último momento no pudo hacer un episodio y terminé realizándolo. Fue la fortuna porque también estaba haciendo otra serie que por temas de Covid se pausó, justo tenía unas semanas libres y logré ir a hacer ‘Cobra Kai”‘, afirmó.

Casualmente, a su llegada le tocó un reto enorme, pues debía dirigir la pelea cumbre entre Larusso y Lawrence, interpretados por Ralph Macchio y William Zabka en la temporada 4 de “Cobra Kai”. Describió cómo trabajó junto con su esposa, Marilú Godínez, para crear una pelea que fuera una combinación de nostalgia y a su vez algo nuevo.

“Ese fue uno de mis primeros días de trabajo. Caer de suplente en un show que tiene un fanbase enorme y de repente tu segundo día de rodaje es esa pelea y tienes que estar toda la noche grabando. Evidentemente, estaba muy nervioso porque lo veía como un reto muy grande. Había mucha expectativa, poco tiempo para grabarla y al mismo tiempo era una expectativa de lo que era la conexión con esta pelea original”, describió.

“Una de las cosas que hicimos primero fue referenciar la pelea antigua y replicar ciertos momentos, movimientos acrobáticos y con los mismos ángulos de cámara y meterla dentro de esta pelea y hacer algo como nuevo, pero con ciertas cosas que el verdadero fan que ve la película y que ve la serie se da cuenta”.

La tarea de coreografiar la pelea fue muy intensa. El director explicó que significó “un reto muy grande” y es una de las experiencias que más satisfacción le ha dado durante su carrera en televisión. No obstante, explicó que las escenas fueron llevadas a cabo por un equipo de dobles de riesgo y tuvieron que practicar por dos días antes de tener solo 12 horas para grabar todo: “El rango de error es cero”.

Para Novoa, son pocas las producciones que rescatan la nostalgia del pasado y que también se ganan a un público más joven, en el caso de “Cobra Kai“, el cineasta cree que la serie lo hace a la perfección ya que experimentan con un nuevo género y una nueva historia.

Joel Novoa es un ejemplo de cómo la pasión por un proyecto puede llevar a resultados exitosos. Su trabajo en “Cobra Kai” ha sido reconocido por su dedicación y pasión por la serie, y ha ayudado a mantener el legado de “Karate Kid” vivo. Pero no fue de esa manera que gestó su propio nombre en la industria.

Su carrera, una producción en ascenso

“Esclavo de Dios”, la película que fue galardonada en EEUU y Europa, le permitió al realizador audiovisual crear un sello, darse a conocer aún más y desenvolverse con destreza en un sinfín de escenarios. Cada uno de esos méritos lo convirtieron en un profesional de propósito y enfoque.

“Me he vuelto más específico. Cuando empecé la carrera era un poco más general, exploraba ideas muy grandes y a veces creo que no las llevaba tanto al mundo específico, al mundo más terrenal. Hoy en día trato de contar las historias de una manera más específica, más focalizada y al mismo tiempo creo que una de las cosas que, bueno eso ha sido mi vida, sé que la vida de cada quien es distinta, pero a mí me ha llevado a un camino de mucha adaptabilidad. No hubiese pensado que iba a lograr hacer comedia, acción, drama y poder convivir en varios mundos al mismo tiempo”, señaló.

Precisamente, esta vivencia transformó a Novoa en un aventurero sin tregua que disfruta del proceso. “Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un show que es un western y el año pasado hice una comedia, y ‘Cobra Kai’. Como que cada cosa te requiere de una especie de adaptabilidad que quizá cuando empecé no tenía. Cuando empecé pensaba que todo se adaptaba a lo que tenía, a lo que quería. Ahora, me doy cuenta que una de las cosas más lindas de la profesión es poder adaptarse, convivir en diferentes mundos, de diferentes personajes que rodean estos mundos y a través de eso crear cosas nuevas, puntuales y eso es lo que la vida me ha dado la oportunidad de aventurarme mucho más”, resaltó.

Novoa tiene la convicción de que ser venezolano le ha permitido distinguirse entre los demás directores y con orgullo manifestó que las enseñanzas recibidas durante su carrera lo hicieron merecedor de un poder de adaptación muy grande que le permite conectarse con su entorno, equipo de trabajo y los espectadores.

“Cualquier proyecto que tengo enfrente lo puedo interpretar, maximizar, navegar (…) Me han tocado desde lluvias, accidentes, movilizaciones de países por temas de Covid. Cualquier cosa que venga la puedo resolver para poder contar una historia. Creo que esa adaptabilidad me ha podido distinguir en el mundo de la televisión y creo que otra de las cosas es la preparación en esa adaptabilidad. La sumatoria del sistema de soporte que tengo hoy en día, con todo el sistema de soporte que tuve creciendo ante las películas de mis padres y eso, me hace poder ser muy intuitivo”.

Crecer con y para el cine

El venezolano se identificó más como un director de cine que de televisión. Aseveró que su inicio fue en el cine y es a donde quiere regresar, ya que las series se han vuelto más resumidas y el cine de mediano presupuesto, su favorito, ha desaparecido. Actualmente, la pequeña pantalla es el lugar para el contenido premium y él quiere aprovechar eso para subir su perfil en esta industria.

Asimismo, opinó que las salas de cine no desaparecerán pero su uso se reducirá a una experiencia especial. Él ve la situación como una revolución y progreso natural a favor del streaming, ya que toda revolución empieza con la muerte y drama de algo previamente establecido. Cree que las personas buscan la comodidad de ver películas en su hogar, algo normal y esperado.

“Lo que no se elimina es la necesidad del disfrute. La gente va a necesitar todavía el disfrute. Tienen los videojuegos. En algún momento, los videojuegos y las películas van a empezar a tener ciertas funciones, como está pasando ahora con ‘The Last of Us’. Puede cambiar el formato, pero no va a cambiar la necesidad de la gente de tener distracción en sus vidas, comunicación y entretenimiento. Considero que hay que adaptarse a eso. Es la naturaleza humana y por más que me duela a mí, porque vengo de esa generación en la que ir al cine era el plan de todos los fines de semana, pero hay que aceptarlo”, acotó.

Novoa regresará este año para la sexta temporada de “Cobra Kai“, hasta ahora la última, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento. Pero además, él y su esposa Marilú, juntan esfuerzos en varios proyectos de cine y televisión en diferentes países, entre los que destacó “El gato negro”, una serie con Diego Boneta y dirigida por Robert Rodríguez, y un proyecto sobre Frida Kahlo.

“Tenemos varias películas en desarrollo, algunas en México, en España y otras en Estados Unidos. Funcionamos como una especie de empresa, como que todos los proyectos van desarrollándose, de repente uno despega y uno se va con ese proyecto. Esa es la meta”, explicó.

Su deseo es crear más contenido premium en casa con material audiovisual impactante, sin dejar de lado su misión de “volver a nuestras raíces” y trabajar con la integración de la cultura latina en sus proyectos. “Volver de una manera que podamos aportar, colaborar y tratar de realzar todos esos valores con los que crecimos y que extrañamos estando acá”, finalizó.

Joel Novoa en breves palabras

¿Cómo te defines?

Adaptable, sensible y lógico.

¿Una prenda infalible?

Mi chaqueta de cuero.

¿Un placer culposo?

Cocosettes.

¿Un talento oculto?

Soy un muy buen psicólogo.

¿Tu peor temor?

La muerte, pero sobre todo de las personas y de los animales cercanos.

¿Una virtud?

La conexión con la aventura.

¿Una serie?

Succession.

¿Una película?

La La Land.

¿Tu inspiración?

Mi esposa, mi perro, mi padre y mis amigos.