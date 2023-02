“Al principio todo salió mal”: la confesión de Sergio Ramos en la previa al duelo entre el PSG y Bayern Múnich

Posteado en: Deportes, Titulares

El defensor español habló de cómo fue su adaptación y de las dudas que tuvo de abandonar el Real Madrid.

Por infobae.com

Sergio Ramos transita su segunda temporada en el PSG después de arribar a París el pasado 8 de julio del 2021. Ahora, el histórico defensor español tendrá una de las pruebas más difíciles al enfrentar al Bayern Múnich por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, la competencia que más lo motivó durante toda su carrera.

En la previa al encuentro, el ex Real Madrid le concedió una entrevista al sitio oficial de la UEFA en la que habló de todo, incluso de lo difícil que fue abandonar el club merengue y lo que padeció durante las primeras semanas en la capital francesa.

“Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires… para intentar ayudar a un equipo como el Paris”, afirmó el ex internacional con La Roja.

“Al principio todo fue muy difícil. Tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien”, reconoció tras su arribo a Francia.

Con respecto a sus primeros días en la Ciudad de la Luz, el futbolista de 36 años añadió que, “al principio, después de dar el salto, todo salió mal”.

“Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no”, explicó Sergio Ramos, quien finalmente consiguió acomodarse a base de “constancia, perseverancia y el trabajo duro”.

Sergio Ramos logró acomodarse en el once inicial de Galtier (Reuters)

El defensor español llegó un mes antes que Lionel Messi para integrar un super equipo que tiene como misión principal levantar el trofeo de la Champions League. “Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero para ganar hay que unirse y remar todos hacia la misma dirección”, afirmó.

“Si un equipo acaba ganando es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas”, remarcó en la previa a uno de los duelos más llamativos de los octavos de final.

“Cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Por supuesto, sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo que enviar al mundo. Para ganar la Champions League hay que ganar a los mejores, y el Bayern está entre ellos todos los años”, sentenció sobre el partido que protagonizarán ambas potencias europeas en el Parque de los Príncipes.

Finalmente, consultado por sus planes a futuro, el ex capitán merengue destacó que invirtió mucho tiempo en el fútbol, por lo que no ha estado lo que realmente hubiera querido con su familia: “Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol… intentar tener una vida normal”.

“tendré que estar más pendiente de mis negocios, pero al final lo que me da adrenalina y me enciende es el fútbol. Lo he hecho toda mi vida y es lo que mejor se me da. Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador en un futuro”, concluyó.