El príncipe William y Kate Middleton estarían al borde del divorcio

Cuando más se pensaba que por fin la familia real británica iba a descansar luego del tsunami de escándalos que desató el príncipe Harry con su serie y su libro de memorias, todo ad portas de la coronación del rey Carlos II en mayo, ahora se desató otra polémica que ahora pone en el ojo del huracán a la pareja favorita de los Windsor Muntbatten: al príncipe William y su esposa Kate Middleton.

Por semana.com

Los actuales príncipe y princesa de Gales ahora están en todos los titulares de medios de comunicación y tabloides del mundo por una supuesta crisis que ha ido muy lejos y tendría al segundo en la línea de sucesión al trono a tan solo días de un divorcio que se podría convertir en la estocada final de una monarquía que tambalea desde la muerte de la reina Isabel II.

Los rumores de esta supuesta crisis los desató la misma princesa de Gales, Kate Middleton, quien en una de sus apariciones públicas, en una floristería, fue indagada sobre cómo celebrará el próximo día de San Valentín que se celebra cada año los 14 de febrero, asunto que la royal atajó con desdén diciendo que no espera absolutamente nada ese día, pues su esposo ha dejado de ser detallista con ella desde hace ya varios años.

Esto generó todo un revuelo mediático, pues Kate es una de las integrantes de la familia real que más cuida sus palabras y el hecho de que se pronuncie de una forma tan contundente y directa no deja nada más a la imaginación que está dispuesta a asumir las consecuencias de sus palabras y todo lo que esto conlleva, pues si algo la caracteriza es su determinación a la hora de asumir su rol dentro o fuera de la realeza.

Este hecho se le suma a todo el escándalo que generaron unas imágenes del príncipe William en una fiesta acompañado de una mujer que luego se identificó como Rose Hanbury, quien habría dejado de ser una de las mejores amigas de la princesa para convertirse en la amante del heredero al trono, revuelo que desde 2019 está en el aire y que hoy cobra más importancia cuando Middleton ya no espera nada de su esposo y padre de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Remember when Prince William, married father of two at the time and heir to the throne, skipped Commonwealth day service to party with models at a Swiss nightclub? #princewilliamaffair pic.twitter.com/SS3S9NVVzd

— Boom The Brazen Hussy (@TheDuchessBoom) December 12, 2022